Sandra Benčić, Ivan Penava i Nikola Grmoja sučelit će se večeras na RTL-u. U izbornom specijalu RTL Direkta Damira Gregoret vodit će debatu važnih političkih aktera na parlamentarnim izborima 2024.

Predizborna kampanja nikad nije bila neizvjesnija, a RTL-ov informativni program nakon ekskluzivnih intervjua s Andrejem Plenkovićem i Zoranom Milanovićem donosi i predizborno sučeljavanje predstavnika istaknutih stranaka već večeras. Sandra Benčić iz platforme Možemo!, Ivan Penava iz Domovinskog pokreta i Nikola Grmoja iz MOST-a sučelit će se u izbornom specijalu RTL Direkta. Damira Gregoret spremna je za sučeljavanje predstavnika političkih opcija bez kojih će biti vrlo teško formirati većinu u Hrvatskom saboru.

"Nakon sjajnih reakcija na prvi izborni specijal RTL Direkta, odlučili smo sučeliti lidere političkih opcija koje bi na kraju mogle odlučiti izbore. Smjer kampanje okrenuo se gotovo u potpunosti na HDZ i SDP-ovu koaliciju, a vrlo je vjerojatno da bez mandata ovih triju opcija većine neće biti. Zato je važno čuti što građani konkretno od njih mogu očekivati. Očekuje nas sigurno žustra, ali vjerujem i konstruktivna rasprava", najavljuje prekaljena RTL-ova reporterka i urednica.

Gledatelje sučeljavanja na RTL-u u petak navečer očekuje iskorak. Urednik Antonio Zavada i voditeljica Damira Gregoret odlučili su odbaciti forme klasične za predizborna televizijska sučeljavanja. "Nećemo strogo odbrojavati vrijeme jer je cilj otvorena diskusija u kojoj ćemo se voditi time da svatko dobiti jednak prostor. Cilj i smjer debate su odgovori na aktualna pitanja na koje birači trebaju čuti odgovore: od toga s kim su spremni na suradnju i pod kojim uvjetima - do konkretnih stavova oko aktualnih tema; od borbe s inflacijom i cijenama koje i dalje divljaju do šireg aspekta sigurnosti", najavljuje Gregoret.

Moderiranje debate bit će zahtjevno, kao što je to u svakom izbornom ciklusu, no, ističe Damira, misao vodilja informativne ekipe RTL-a je jasna. "Sigurna sam da će građanima i nakon ove debate biti jasnije što od sudionika mogu očekivati. To je naš cilj i misao vodilja", zaključila je voditeljica i urednica RTL-a Danas.

