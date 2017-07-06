Sanader predstavio knjigu: 'Ne vraćam se u politiku, ali ću pisati o politici'

Uz mnoštvo istaknutih članova HDZ-a i Sanaderovih suradnika u publici, poput Vladimira Šeksa, Ratka Mačeka, Biance Matković, promociji je nazočio i Luka Bebić, koji je bio jedan od govornika na istoj.

"Nitko nema pravo na šutnju, a poglavito ljudi koji su velikim učinkom sudjelovali i u političkom životu Hrvatske od 90-tih do 2009. Ima li pravo reći svoje mišljenje čovjek koji je preko 6 godina bio premijer? To bi bilo onako pitanje koje bi svi mogli preispitati iz toga izvući odgovor'', kazao je uvodno Bebić.

Sanader je na početku promocije priznao da ima veliku tremu, koju je objasnio kao "veliko poštovanje prema svima koji su došli na promociju". "Htio sam na jedan drugačiji način napisati knjigu o politici, a neke teme su i danas aktualne. Neke teme će ostati stalno na dnevnom redu", kazao je Sanader, otkrivši da će nastaviti pisati o politici, ali se u istu neće vratiti.

Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić o knjizi je kazao da je "prvorazredni politički esej" koji obuhvaća teme kao što su ZERP, Haaški sud, reforma HDZ-a, odnosi sa srpskom manjinom.

Klarić je istaknuo da je Sanader bio reformator. "Uzmimo samo za primjer izjavu 'Hristos se rodi'. Time je simbolički završio Domovinski rat. Kroz cijeli tekst Sanader kada raspravlja o detuđmanizaciji govori o nadogradnji politike Franje Tuđmana. To se očituje u reformskim potezima", kazao je Klarić.

Knjiga koja će se od sutra moći naći na kioscima prodaje se po cijeni od 79,90 kuna.