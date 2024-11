Problemi s vodom presudili direktorici karlovačkog Vodovoda? Gradonačelnik napravio znakovit potez

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić (HDZ) raspisao je natječaj za novog direktora Vodovoda usred problema s pitkom vodom koji drmaju Karlovac već neko vrijeme.

Ne bi to bilo ništa čudno da se radi o redovnom natječaju nakon završetka mandata. Međutim, to nije slučaj. Aktualnoj direktorici Katarini Malenici, inače stranačkoj kolegici gradonačelnika Karlovca, jednogodišnji mandat produžen je prije četiri mjeseca i to upravo na inicijativu Mandića.

Što se to promijenilo od srpnja ove godine i zašto se išlo u raspisivanje natječaja ovako iznenada, Mandić je u razgovoru za Danas.hr pokušao objasniti da je posrijedi proces pripajanja lokalnih vodovoda karlovačkom Vodovodu. No, da to baš i ne drži vodu, moglo se zaključiti u daljnjem Mandićevom obrazloženju.

Što se promjenilo?

Naime, na karlovačkom području provodi se spajanje lokalnih vodovoda. Zakon kaže da u svakoj županiji smije biti samo jedan isporučitelj, a na karlovačkom području to je Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovca. Do sad su karlovačkom Vodovodu pripojeni lokalni vodovodi iz Vojnića, Ozlja i Slunja, preostaju još dugoreški i ogulinski.

Plan je bio, pojašnjava Mandić uvodno, da se prvo svi vodovodi spoje, a onda bira novi direktor. No, do toga nije došlo. Što se to promijenilo od prvobitnog plana, Mandić nije uspio pojasniti. Rekao je tek "da su odlučili raspisati natječaj za direktora, sukladno zakonskim propisima, iako nisu proveli proces pripajanja".

Direktorica angažirala odvjetnika?

Sve to otvara pitanje jesu li aktualnoj direktorici presudili loše odrađeni radovi na aglomeraciji zbog kojih je morao intervenirati i Državni inspektorat, kao i gotovo svakodnevni pritisci građana zbog zamućene vode. Takve navode Mandić jasno odbacuje, ali...

"Kolegica Katarina Malenica, kao i sve moje kolegice i kolege koji rade u gradskom sustavu imaju moje povjerenje. Čvrsto vjerujem i nadam se kako svi mi dolazimo na posao s ciljem da našim građankama i građanima i našem gradu osiguramo najbolje uvjete života", komentirao je Mandić.

"Mogu reći da sam s direktoricom imao korektan i profesionalan odnos, te se nadam i da će tako ostati i nakon provedenog natječaja", poručio je gradonačelnik.

Direktorica Katarina Malenica nije htjela komentirati tajming raspisivanja natječaja, kao ni planira li se kandidirati za novi mandat. Međutim, doznajemo da je u slučaju otkaza već angažirala odvjetnika.

"Dok traje natječaj za direktora ne bih iznosila nikakve dojmove ili zaključke. Nakon što se provede postupak, Skupština Društva iznijet će sve relevantne informacije u javnost", poručila je Malenica.

Ništa novo u Karlovcu?

A što sve mora imati kandidat za novog direktora? Prvo, visoku stručnu spremu, minimalno osam godine radnog iskustva od toga četiri godine na poslovima upravljanja složenim organizacijskim strukturama ili na mjestu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. Da su ti uvjeti bili propisani prije četiri godine, Katarina Malenica ne bi mogla postati direktorica.

Naime, uvjeti za direktorsku poziciju ove gradske tvrtke 2020. godine bili su takvi da ih je mogao zadovoljiti gotovo pa bilo tko. Tražila se tek viša stručna spremna i pet godina iskustva u struci. Dobro upoznati u način kako se u Karlovcu kadrovira, poručuju nam - 'ništa novo'.

Je li Mandić četiri godine kasnije požalio?

Malenica je u karlovačkom Vodovodu zaposlena od 2009. godine. Radila je na referentnim poslovima u financijama, svega dvije godine bila je voditeljica računovodstvenog sektora, a onda je postala direktorica.

Kad se 2020. javila na natječaj za mjesto direktorice imala je samo višu stručnu spremu, tek kasnije, što je vidljivo i iz imovinske kartice, stekla je titulu magistre ekonomije.

Gradonačelnika Karlovca pitali smo otvoreno jesu li se snižavali kriteriji na natječaju kako bi Katarina Malenica mogla zadovoljiti uvjete i postati direktorica. Nismo dobili izričit odgovor.

Pojasnio je tek da je natječaj proveden sukladno odredbama tada važećeg Društvenog ugovora društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Zakona o trgovačkim društvima, a to znači da je direktor mogao imati samo višu stručnu spremu.

O prijavi prije četiri godine, direktorica Malenica u rukavicama kaže: "Imala sve potrebne uvjete".

