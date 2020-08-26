Novi chatbot koštat će vrtoglavih 3,5 milijuna kuna

Porezna uprava trebala bi dobiti virtualnog asistenta, a to bi se trebalo platiti čak 3,5 milijuna kuna. Odnosno, tu je riječ o plaćanju savjetovanja za instalaciju chatbota, saznaje Index. Sve to vidljivo je iz APIS-ova raspisanog natječaja "Savjetodavne usluge na projektu implementacije chatbot tehnologije za PU, konzultantske usluge iz područja razvoja podatkovnih proizvoda te usluge razvoja aplikativnog rješenja EMSC". Natječaj je raspisan 19. kolovoza, a traje do 24. rujna.

Kako doznaje Index, riječ je o virtualnom asistentu, tj. računalnom programu, koji simulira ljudske razgovore i omogućuje interakcije. Dakle, u tom chatbotu odvijat će se "čavrljanje" između računala i čovjeka. Naime, izrada i implementacija tog virtualnog asistenta ide od 8.000 do 50.000 i više tisuća kuna. Za velike sustave, taj iznos je još i veći, navode za Index informatički stručnjaci. Međutim, iznos treba biti dva do tri puta manji od raspisanih 3,5 milijuna kuna.

Hoće li APIS opet biti na meti kritika zbog ovog chatbota?

Podsjetimo, APIS IT je trgovačko društvo koje je u većinskom vlastništvu države. APIS-u su povjereni IT sustavi Carinske i Porezne uprave, no ovo trgovačko društvo često je kritizirano i od struke i od politike. Već godinama kruže priče o tome da je APIS na neki način postao IT kasica za niz podobnih dobavljača čija je isporučena tehnologija "zastarjela, predimenzionirana ili preskupa". Odgovor na pitanje hoće li APIS ponovno doći na mete kritika upravo zbog ovog chatbota za Poreznu vjerojatno će doći uskoro.

"Riječ je o razvoju chatbota koji će pružati podršku korisnicima aplikacije ePorezna za najčešća pitanja i tako rasteretiti službenike Porezne uprave, a građanima osigurati brze i pouzdane odgovore na upite. Detaljne specifikacije i opis javno su objavljeni i u sklopu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, kao i u postupku javnog nadmetanja", odgovorili su za Index iz APIS-a, a na pitanje radi li se o uobičajenoj cijeni za savjetovanje u razvoju jedne aplikacije kao što je chatbot odgovaraju ovako:

"Troškovnikom je, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, izražena okvirna količina, tj. broj čovjek/sati različitih profila stručnjaka koji je prema objektivnim procjenama dostatan za izvršenje određene usluge. U konkretnom slučaju, procijenjeno je da bi angažman konzultanta za podatkovne proizvode iziskivao 2600 sati. Jediničnu cijenu za tu i za ostale stavke ne određuje APIS IT, nego ponuditelji koji će se javiti na postupak javne nabave."

Dodaju da se procijenjena vrijednost nabave od 3,5 milijuna kuna odnosi na četiri stavke troškovnika. Isto tako navode da nabava, uz razvoj i konzultantske usluge za chatbot, obuhvaća i reinženjering aplikativnih funkcionalnosti sustava EMSC i konzultantske usluge iz područja razvoja podatkovnih proizvoda.

Iz APIS-a ne žele reći ukupnu cijenu razvoja, a i govore da se nitko nije žalio

APIS naglašava da do njih nije došla niti jedna primjedba na dokumentaciju ili troškovnik te ističu kako je provedeno i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Portal Index je istražio da je savjetovanje trajalo od 31. srpnja do 7. kolovoza, dakle manje od sedam dana jer je, osim vikenda, i 5. kolovoz bio neradni.

"Kako je postupak javne nabave u tijeku, u ovom trenutku ne možemo prejudicirati ukupnu cijenu razvoja", odgovorili su iz APIS-a na pitanje koliko misle da će na kraju biti konačna cijena te aplikacije.

Index je u vezi ovog slučaja poslao upit i Poreznoj upravi, no odgovor nije stigao.