Novi problemi za Kajtazija! Stigla nova kaznena prijava. I ne, nema veze s napadom

Kako RTL neslužbeno doznaje stigla je nova kaznena prijava protiv Veljka Kajtazija. Vezana je uz financijske malverzacije u izgradnji kulturnog romskog centra u Želiski, u općini Barban. Predmet je iz DORH-a proslijeđen USKOK-u.

Ne zna se još kad će ga Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu zvati na obavijesni razgovor oko nasilja nad Krčmar.

Podsjetimo, tjednik Nacional je objavio da je Kajtazi, koji je kao zastupnik član vladajuće većine, ljetos fizički napao svoju suradnicu Suzanu Krčmar. DORH je početkom rujna zaprimio zaprimio kaznenu prijavu protiv njega koji je kao i Krčmar te tvrdnje demantirao. Napad se dogodio krajem srpnja, a RTL je razgovarao s jednim od sudionika spornog sastanka na kojem se napad dogodio i on je potvrdio pisanje Nacionala. Objavili su i audio snimku na kojoj se čuje kako Krčmar na sastanku sa svojim suradnicima plače i moli ih da ništa ne prijavljuju zbog straha za egzistenciju par godina uoči odlaska u mirovinu.

Kajtazija su izbacili iz udruge i naložili mu da iseli svoje stvari. Suzana Krčmar dala je iskaz policiji i na Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Kajtazi je negirao da je bilo ikakvog nasilja.

"Nije bilo nikakvog fizičkog sukoba. Ne postoji nikakva prijava protiv mene zato što ne postoje dokazi, niti argumenti. Nakon što se sve to smiri ja ću sigurno podnjeti prijavu za narušavanje časti", rekao je tada Kajtazi. Sve je komentirao i premijer.

"Moja suradnja, osam godina s njima je odlična. Stekao sam dojam da su u izvrsnoj komunikaciji. Uopće mi nije jasno otkud se tako nešto moglo dogoditi ako se dogodilo", rekao je Andrej Plenković.

"U međuvremenu je DORH dao policiji nalog da obavi određene radnje. I ona će ili već je policija dostavila izvješće DORH-u koje će donijeti svoju meritornu odluku", rekao je Davor Božinović. Kajtazi tvrdi da mu podmeću politički protivnici.

Kajtazi o sukobu s Krčmar: Nasilja nije bilo, ali jest jakih tonova

Veljko Kajtazi u petak je kazao da nasilja nije bilo, da tu granicu nije prešao, ali da je prije tri mjeseca bilo "jakih tonova".

Kajtazi je novinarima u Saboru rekao da fizičkog dodira i sukoba nije bilo i da to što mediji pišu nije točno. "Imajući u vidu sve što se desilo, postoje institucije, DORH i policija, koje će sigurno odrađivati svoj dio posla”, kazao je, dodavši da je Sabor nedavno donio Kazneni zakon o tajnosti postupka i da ga on kao legalist poštuje.

Jako puno sam činio u romskoj zajednici i puno radio za pravednost Roma i dobro znate da sam humanist, legalist, a također i džentlmen, istaknuo je.

Na upit znači li to da Suzana Krčmar laže, ponovno se pozvao na tajnost propisanu Kaznenim zakonom. "Da je istina to što tvrdi, mislim da bi već imala neko liječničko uvjerenje o tjelesnim ili lakšim povredama", ustvrdio je, napomenuvši da bi novinari već došli do toga da postoji.

To se dogodilo prije tri mjeseca, a mi smo takoreći do prekjučer bili na svim mogućim događanjima, zajedno smo organizirali Međunarodni dan sjećanja nastradalih Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata, a nedavno je i bila sa mnom na preuzimanju nagrade u Grubišnom Polju, rekao je, uputivši na svoju Facebook stranicu na kojoj se vidi da je događajima prisustvovala i Krčmar.

Na novinarsko inzistiranje da kaže što se točno dogodilo prije tri mjeseca, ponovio je da nije bilo nasilja i da tu granicu nije prešao, ali da je točno da je bilo "akih tonova". Kazao je da ga policija nije zvala niti je još dao iskaz o tom slučaju.

Upitan je li bilo "zamračivanja novca" u udruzi Kali Sara, kazao je da je on tamo bio počasni član, nije bio ovlašten ni za kakve potpise niti je mogao davati naloge da se nešto potpiše. Točno je samo da sam ja njima pomagao u radu kako bi što bolje funkcionirali, naglasio je Kajtazi.

Novinare je pozvao da odu danas na sjednicu legitimnih predstavnika Vijeća romske nacionalne manjine gdje će, naveo, možda čuti više informacija. Odgovore na pitanja hoće li se povući dok se slučaj ne rasvijetli, je li njegov sin bio fiktivno zaposlen u udruzi i je li razgovarao s premijerom Plenkovićem je otišavši izbjegao.

