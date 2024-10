Neslužbeno doznajemo: 'Istražitelji će uskoro zvati Kajtazija na razgovor''

Vladajući i oporba podijelili su se po pitanju krivnje zastupnika Roma, Veljka Kajtazija, kojeg je suradnica optužila za fizičko nasilje. Tko mu drži stranu, a tko ne?

Kajtaz, zastupnik Romske manjine, i dalje negira optužbe za nasilje, pa u kratkom telefonskom razgovoru poručuje:

„Ništa od onog što piše u medijima nisam napravio. O događajima o kojima su mediji pisali, svi su pozvani odlučivati, ali to mogu samo DORH i policija. Isto tako sam svojim radom pokazao da sam prije svega humanist i legalist i još i džentlmen“.

Da ne govori istinu, Suzana Krčmar, predsjednica Kali Sare, rekla je policiji i DORH-u. Istražitelji će, neslužbeno doznajemo, uskoro zvati Kajtazija na razgovor. Kolege manjinci o događaju ne žele suditi, pa zasad neće djelovati.

Armin Hodžić, u ime zastupnika manjina, kaže: „U ovom konkretnom slučaju je niz oprečnih izjava s jedne i s druge strane i mi očekujemo da će nadležne institucije utvrditi što se tu točno dogodilo te da ćemo i mi nakon toga moći konkretnije govoriti o tome“.

HDZ upozorava na presumpciju nevinosti

Premijer Andrej Plenković je jučer rekao da mu je Kajtazi objasnio da nije bilo fizičkog nasilja. U HDZ-u danas poručuju da osuđuju svako nasilje, ali i da postoji presumpcija nevinosti. „Nisam čuo od gospođe Krčmar da je rekla da je bilo fizičkog nasilja. Ako su se oni nešto svađali, mislim, svađamo se sa svakim“, poručuje Ante Sanader, predsjednik Kluba HDZ-a.

Oporba je uvjerena da se nasilje dogodilo. „Doista zabrinjava da netko tko ima poziciju moći i tko je saborski zastupnik i govori da treba spriječiti nasilje nad ženama, on je to nasilje počinio, postoje kamere, postoje svjedoci“, kaže Rada Borić iz Kluba Možemo!, a Boška Ban Vlahek iz SDP-a da vjeruje u institucije da će istražiti sve pa dodaje: „Ali mogu se osvrnuti na izjavu gospodina Kajtazija, kao većine muškaraca koji naprave nasilje, onda je to obično verbalno nasilje, a oni toga nisu ni svjesni“.

Uz optužbe za nasilje, stigle su i one za financijske malverzacije. Pa tako i da se preko udruge Kali Sara navodno preplatio projekt memorijalnog centra u Uštici, kao i da je Kajtazi naručivao svoje portrete, knjige i film. „Institucije RH bi se trebale pozabaviti malverzacijama udruge, jer tu očito nešto postoji. I očito postoji jedan capo koji ima ili zna karate vještine pa ih koristi kako treba ili u kojoj god prigodi bilo“, kaže Ante Kujundžić iz Mosta.

Pitali smo i državnu reviziju u kojoj kažu da nisu provjeravali udrugu Kali Sara. Ali jesu prije desetak godina učinkovitost financiranja programa Savjeta za nacionalne manjine. I tada je otkriven niz nepravilnosti.