Kao što smo prvi objavili, šokantan slučaj dogodio se u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi.

Učenik je sastavio popis svojih kolega za odstrel, a sve je potkrijepio i fotografijom s oružjem. Roditelji su pozvali policiju koja je došla u školu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zabrinuti roditelji također smatraju da škola nije reagirala na vrijeme. Dok roditelji poručuju da su se ispunili svi uvjeti za sazivanje vijeća roditelja, ravnatelj se oglušuje na isto. Također, predsjednica Vijeća dala je neopozivu ostavku.

Sada su roditelji iz te škole poslali i veliko priopćenje za medije koje prenosimo u nastavku:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Obraćamo Vam se kao predstavnici Vijeća roditelja OŠ Brezovica, a nastavno na nesretni slučaj koji zadnjih dana prate razni mediji.

Ovim priopćenjem obraćamo se svim medijima kojima apeliramo na objektivno izvještavanje, da naprave odmak od senzacionalizma i dramatičnih naslova, a prije svega i na zaštitu svih uključenih, a napose maloljetne djece, pa tako i djeteta koje je glavni akter ove priče. Obraćamo se i svim uključenim institucijama s jasno utvrđenim činjenicama i porukom da umjesto

floskula, prebacivanja odgovornosti i generičkih odgovora konačno tražimo konkretna rješenja i rezultate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ponukani jučerašnjim medijskim istupima uključenih mjerodavnih tijela i odgovornih osoba, moramo skrenuti pozornost na više činjenica, u kratkim crtama, ne ponavljajući detalje i slijed tragičnog događaja. Strukturirat ćemo to prema dionicima samog slučaja:

INSTITUCIJE (nadležno ministarstvo, grad, službe, agencije…) izjavljuju gotovo generički kako rade svoj posao i kako su izviđanja u tijeku, pozivaju se na zaštitu djeteta, izlaze svi sa spremnim i vješto formuliranim odgovorima, kupuje se vrijeme i prebacuje se odgovornost. Zapravo ne odaju dojam kako se konkretno bave slučajem i ne nude konkretna rješenja nastale situacije. Više djeluju u smjeru opravdanja i brane se procedurama, protokolima i statutima. Između redaka čak se da iščitati kako optužuju nas roditelje da pretjerujemo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

ŠKOLA (Ravnatelj, Stručna služba) nedvojbeno je zakazala u spornom slučaju i izostankom adekvatne i pravovremene reakcije izazvala je nepovratan slijed događaja koji su doveli do širenja straha među roditeljima i djecom. Škola na izvanrednoj sjednici roditelja nije dala niti jedan suvisli odgovor na konkretno postavljena pitanja o kronologiji događaja i poduzetim radnjama u spomenutom slučaju.

Ravnatelj je dodatno na samoj sjednici, a i jučer u medijima, mijenjajući retoriku pokazao nedosljednost u svojim izjavama i time dodatno potvrdio kako ne vlada situacijom i da je naša zabrinutost zapravo opravdana. Spin koji je pokušao izvesti da se ovdje radi o organiziranoj hajci na njega toliko je nizak i granično uvredljiv da ne zaslužuje komentar, no indikativan je jer pokazuje čime se godinama susrećemo. Ravnatelj konkretno spominje kako je sve trebalo ostati unutar škole i da se stvara nepotrebna psihoza i histerija, dok je nesvjestan činjenice da je svemu uzrok upravo njegovo ne reagiranje. Da je škola imala pravovremenu reakciju i da su zaista pravovremeno postupili po protokolu za ovakve situacije, vjerujemo kako ne bi došlo do širenja straha i panike među djecom i roditeljima. Organizacija bi pokazala svoju stručnost, spremnost i da stvari drži pod kontrolom. Ovako su pokazali da se sve pokušalo zataškati, odnosno da nisu prepoznali ozbiljnost slučaja, bilo da se radi o tom djetetu i pomoći koja mu je potrebna, bilo da se radi o otvorenoj komunikaciji prema djelatnicima, roditeljima i ostaloj djeci. Nije svejedno koga ste kako kad i zašto obavijestili. Škola je dijete udaljila s nastave tek 6 dana po događaju. Škola je zvala policiju tek nakon što su roditelji zvali policiju. Škola nije komunicirala s roditeljima sve do izvanredne sjednice Vijeća koju sazivaju roditelji, tek 10 dana nakon događaja. Škola nije učinila ništa da zaštiti to dijete, nego to čini tek ministarstvo, i to opet na zahtjev roditelja djeteta. Škola nije dala niti jedan odgovor na pitanja Vijeća, niti je bila sposobna pojasniti što su točno i kronološki poduzeli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

RODITELJI su na izvanrednoj sjednici Vijeća koju su sami inicirali, u prisustvu Ravnatelja i dijela Stručne službe, jasno i nedvojbeno utvrdili kronologiju događaja i činjenicu kako je od strane škole izostala adekvatna i pravovremena reakcija. Ravnatelju su postavljali jasno artikulirana pitanja na koja nisu dobili odgovore i velikom većinom (gotovo jednoglasno) traže smjenu ravnatelja kao odgovorne osobe. Ovo je kap koja je prelila čašu problematike koja se u našoj školi ponavlja i sustavno zanemaruje godinama. Na izvanrednoj sjednici bilo je prisutno 43 predstavnika koji zastupaju 43 razreda, ugrubo 800 roditelja i djece, i to ne smije biti zanemareno. Uz same predstavnike, na sjednici je bilo prisutno i 40-ak roditelja kao dodatna podrška. Roditelji traže promjene na svim razinama kako bi sustav konačno imao smisla.

DJECA, na kraju djeca, jer ispada da djeca i jesu na kraju… Ne institucije, procedure, fotelje, naslovi i drama. Djeca su ispala sporedna. Njima nitko ništa nije rekao. Njima nije nuđena nikakva konkretna pomoć ili sigurnost, odgovori na taj košmar koji im je stvoren u glavama. Ne zaboravimo i to jedno nesretno dijete koje je ponukano tko zna čime dovedeno do toga da kreira jedan tako strašan popis. Očiti poziv upomoć jer smo ga iznevjerili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kraju, što smo zaključili i što tražimo? Sustav ne funkcionira. Institucije ne rade svoj posao. Školu ne vode stručne osobe. Tražimo odmak od floskula i ljudski pristup situaciji koja to iziskuje. Tražimo sigurnost za svu djecu. Tražimo stručnost osoba koje vode školu. Tražimo promjenu načina odabira ravnatelja svih obrazovnih institucija i postrožene uvjete koje osoba na toj funkciji mora zadovoljiti. Tražimo promjene sustava i procedura. Tražimo konkretne akcije i rezultate. Tražimo dogovornost za iste. Tražimo da institucije pruže zaštitu i bar minimalnu razinu sigurnosti našoj djeci, da se nađe načina i osiguraju sredstva za prevenciju nasilja u školama. Tražimo veću involviranost roditelja i Vijeća u donošenju odluka koje se tiču našeg kolektiva, ne u smislu da se petljamo stručnim službama u posao, nego da i naš glas nešto znači. Jer škola se bavi našom djecom, a u ovom konkretnom slučaju institucije su nam pokazale kako ne funkcioniraju i da su zabludi da je sve u redu, dok nas koji smo direktno involvirani i koji prolazimo sve iz prve ruke nitko ništa ne pita. Elementarna razlika između teorije i prakse.

Obično se kaže „dok ne bude prekasno“, no činjenica da je došlo do ovakvog događaja potvrđuje da su zakazale institucije na svim razinama, a zakazali smo i mi kao društvo. To što se dogodilo pokazuje da već je kasno. Ako jedna dobra stvar treba izaći iz ove nesretne situacije, to je onda naš glas koji kaže DOSTA! Pozivamo sve škole, prosvjetne djelatnike i roditelje da javno istupe i uključe se jer znamo da se prepoznaju u svim ovim situacijama i znamo da prolaze kroz isto. Znamo da se svakodnevno na svim razinama susreću s odbijenicama i nerazumijevanjem za svoje potrebe i potrebe svoje djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon Beograda, povećao se broj prijava u našim školama