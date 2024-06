Ministar Radovan Fuchs poručio je da nijedan učenik neće ostati neupisan u srednju školu jer mjesta ima dovoljno, dobrim rješenjem ocijenio je prijemni ispit u osam zagrebačkih gimnazija za koje postoji najveći interes, a ustvrdio je i da trenutačno ne postoji potreba za malom maturom.

U izjavi novinarima nakon sjednice Vlade u četvrtak, ministar znanosti, obrazovanja i mladih referirao se na pojedine ocjene da "poplava" broja superodlikaša utječe na mogućnost upisa u srednje škole, poručivši da "mjesta u srednjim školama ima apsolutno dovoljno". "Dakle, sigurno da nijedno dijete neće ostati neupisano", rekao je.

Istaknuo je i da je s provedbom nacionalnih ispita (4. i 8. razred) u cijeloj Hrvatskoj zabilježen "lagani pad broja superodlikaša".

Pritisak kod upisa, naveo je, postoji primarno u Zagrebu u osam gimnazija "gdje je najveća navala", no to ne znači, ponovio je, da nema dovoljno mjesta za upise u gimnazije.

"Dapače, mi potičemo upise u gimnazijske programe, a o srednjim strukovnim školama da ne govorim", dodao je.

U tih osam zagrebačkih gimnazija, rekao je, Ministarstvo je odobrilo da uvedu prijemni ispit. "I one su se dogovorile, što mislim da je jako dobro, da on bude jedinstven. Djeca će ga pisati u školi prvog izbora, a vrijedit će za sve ostale. I s takvim pristupom omogućeno je i nekom tko nije superodlikaš da postigne maksimalan broj bodova i upiše se, unatoč tome što nema 5.0 od početka do kraja (školovanja)", rekao je.

Osvrnuo se i na "sugestije" da se nacionalni ispiti "primijene kao mala matura" te rekao kako trenutačno smatraju "da nema potrebe za tako nečim".

"A hoće li se jednog dana pojaviti takva potreba, možemo raspravljati i vidjeti. Ali, samim tim što je cijeli sustav kompletno uhodan, ako bi se jednog dana takvo nešto primijenilo, ne bi bilo nikakvog problema", dodao je.

