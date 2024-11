Šokantne ispovijesti svjedoka i struke o Srđanu Mlađanu ostavile su nas bez daha

Dugoiščekivane epizode o rođenom ubojici - Srđanu Mlađanu prikovale su nas za TV ekrane, a ekskluzivno ih možete pogledati na platformi Voyo. U drugoj epizodi Dosjea Jarak progovorila je jedina žena koja vjeruje da se sisački monstrum promijenio. Pratila je njegov slučaj na televiziji i drugim medijima. Kad ga je vidjela golog do pasa na privođenju koje je pratila cijela zemlja, znala je da mu mora pomoći. Kako je rekla, na um joj je došao Križni put i Isus. Došla ga je posjetiti čim je mogla.

Pavica ima svoje troje i troje udomljene djece. Stigavši u zatvor, čuvati su joj rekli da bude oprezna i da ne smije imati dodir s njim. Međutim, nakon sat vremena razgovora, pitala je Mlađana smije li ga zagrliti. Jako je bio sretan kad mu je stavila ruku na rame i pokazala da ga se ne boji.

"To ga je toliko radovalo. Nevjerojatno. Prvi ste, kaže koji ste se pojavili da se mene ne bojite… I tako on mene do dana današnjega zove 'druga mama'", ispričala je Andriji Jarku i otkrila detalje njihovih razgovora, ali i razgovora s Mlađanovim roditeljima. Pavica zna da je ubio troje ljudi, ali kaže:

"To nije napravio Srđan, to je napravila Sotona kroz Srđana". Priznala je da je ona bila ta koja je savjetovala Mlađana da napiše pismo roditeljima svoje prve žrtve, Elizabete Šubić.

"Nije on više zla osoba", uvjerena je i najavila je kako će ga voditi kroz život kada izađe iz zatvora.

Iako joj je Andrija Jarak dao da pročita riječi koje je Srđan Mlađan uputio svojoj bivšoj supruzi, Eliji, Pavica je pronašla objašnjenje. Uvjerena je da je gadosti koje je opisao u pismu da bi joj napravio, napisao samo zato što je bio ljut što su prekinuli. Dosje Jarak otkrio je i koji je bio razlog kraha braka. Fotografija sa zatvorskog vjenčanja prikazuje Mlađana u jeansu i Eliju u novoj haljini kako ovjekovječuju ljubav u Lepoglavi. Elija je bila jedna od mnogobrojnih obožavateljica koje su pisale ubojici. Među njima se rodila ljubav.

Mlađanov vjenčani kum Željko Bijelić ispričao je kako je bio sretan zbog njega. Elia mu je pisala da ga voli, redovno ga posjećivala, a Željko je bio sretan jer je njegov prijatelj pronašao srodnu dušu. Tada još ni Željko nije bio svjestan kakav čovjek stoji ispred njega. Mlađan ga je potpuno izmanipulirao. Na dan vjenčanja, zatvorski čuvari su ga upozoravali i pitali je li siguran da želi biti kum. Željko se tada ljutio. Danas razumije.

Telefonski poziv i šokantno pismo

Sve je počelo telefonskim pozivom i šokantnim pismom koji je Srđan dobio od Elije. Željko ga je pročitao. Ono što je uslijedilo, utjeralo je Željku strah u kosti. Strah kojeg još i danas osjeća. Željko kaže da nikada u životu nije pio, pušio, drogirao se. ali, nakon prijateljstva sa Srđanom Mlađanom obolio je od dijabetesa i ima dva stenta. Pije 12 tableta dnevno i strahuje od dana kada će Srđan Mlađan izaći iz zatvora.

Srđan Mlađan odslužio je kazne za tri ubojstva i pljačku banke. Da nije opljačkao ljekarnu u Požegi za vrijeme jednog slobodnog vikenda i za to dobio dodatnih 4,5 godina zatvora, danas bi bio na slobodi - nešto čega se boje svi sugovornici Andrije Jarka.

Je li zatvor za Mlađana bio Normabel ili steroidi, vidjet ćemo uskoro - već 2027. godine. Većina ljudi strahuje od samog spomena imena - Srđan Mlađan, ali oni koji su otvorili dušu za Dosje Jarak, ostavili su nas bez teksta. Jedan od rijetkih koji je pristao na razgovor je psihijatar Herman Vukušić.

Vukušić je s Mlađanom kratko razgovarao, neformalno. Iako je tada imao 20 godina kliničke prakse kaže da nikada nije osjetio takvu emotivnu hladnoću koju je osjetio prilikom susreta s rođenim ubojicom.

"Kada sam ušao u sobu imao sam osjećaj… Temperatura kao da je pala za jedno desetak stupnjeva… Po prvi put sam osjetio jedan emotivni bezdan", rekao je. Iz spisa do kojih je došla ekipa Dosjea Jarak iz Klinike za psihijatriju "Vrapče" još 2002. godine, Srđan Mlađan rekao je za sebe:

"Život sam posvetio kriminalu. Do te spoznaje došao sam s otprilike 13 godina. Kad probaš nešto što ti se sviđa teško to napustiš. Za vas je to kriminal, a za mene sloboda…" Vukušić je otkrio za Dosje Jarak da vjeruje da Mlađanov poremećaj osobnosti s paranoidnim elementima vuče korijene iz njegovih mladih dana. Mlađanu se doista dogodila stravična trauma kao desetogodišnjaku koja bi mogla objasniti, ali ne i opravdati zločine koje je počinio.

Potvrdio je to odvjetnik Silvije Degen koji ga je branio. Jako je pazio je da ne uđe u konflikt s Mlađanom. Degen smatra da su psihijatri trebali napraviti više.

"Pravosuđe je preuzelo ulogu koju je trebala preuzeti medicina", smatra Degen koji kaže da je prvo što je pomislio kad ga je vidio da je psihopat. Trebao je na liječenje, a ne u zatvor. Vukušić je uvjeren da je Mlađanov kvocijent inteligencije prelazi 140. Dokazao je to i pomno isplaniranim zločinima. Iz zatvora je pokušao poslati i pismo svom ocu u kojem od njega traži nešto stravično. Srećom, pismo nije stiglo do odredišta, a u Dosjeu Jarak pogledajte što je tražio.

