Njih je Milanović prve nazvao nakon što je vidio rezultate: 'A uvik isto, kako je mater, ćaća'

Među prvim osobama koje je predsjednik Zoran Milanović nazvao nakon rezultata izbora je bio rođak Ante iz Glavica. "Pitao je kao i uvijek, kako je čača, kako je mater, obitelj", otkrio je rođak Ante našem reporteru Mariu Juriču.

Rekao je da su razgovarali o rezultatima izborima. "Rekao sam mu da će nažalost ići u drugi krug radi pol punta i tako je ispalo", rekao je Ante te dodao da je utakmica riješena i da nema tu problema.

U drugom krugu, rekao je rođak Ante u sarkastičnom tonu, "bit će teška utrka, ovi će imati priko 22 posto".

Milanovićeva sestrična Tina Jukić nije skrivala zadovoljstvo ovakvim rezultatom. "Ovo je velika sreća i ne bi rekla da nije bilo očekivano. Ovo se je moglo riješiti i u prvom krugu", rekla je Tina.

Rekla je da je Zoran Milanović privatno spontan, veseo, društven. "Zvao je odmah danas nakon rezultata strica i moga brata".

Za drugi krug, kaže sestrična Tina, da se to uopće ne mora predviđat. "Prvi krug je rekao sve. Zamalo srida i to bi bilo to.

