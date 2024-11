Rezervirala vožnju s BlaBlaCar, došli muškarci sumnjivog izgleda: 'Uhvatio me za nadlakticu...'

Užarila se rasprava na Redditu zbog iskustva koji je podijelila jedna žena vezano uz uslugu BlaBlaCar koju su mnogi popratili komentarima "jezivo", "strašno", i "užas" i ponukali da sve prijavi policiji ili u najmanju ruku samoj platformi koja pruža tu uslugu.

Žena je, naime, navela da je rezervirala vožnju preko profila koji nije imao sliku niti jednu recenziju, da bi na kraju odustala od vožnje koja je mirisala na sve, samo ne na dobru priču.

Pod naslovom "BlaBla upozorenje", objavila je neugodno iskustvo i otpočela svoju priču: "Pišem ovo kao upozorenje ostalim djevojkama koje koriste ovu aplikaciju. Često koristim BlaBlaCar i vozila sam se mnogo puta, pa bih rekla da sam prilično opuštena u odabiru s kim i kako ću putovati. Rezervirala sam prijevoz kao i obično, nekoliko dana unaprijed. Vozač je na aplikaciji bio predstavljen kao Andrija, 33 godine, verificiran profil bez slike, registriran u studenom 2024. godine, bez ijedne recenzije. Obično ne biram takve prijevoze, ali rekla sam si: 'Produženi je vikend, bolje uzeti i to nego ići busom.'"

Navodi da je bilo navedeno da će u automobilu biti još jedan putnik i to žena pod imenom Ljerka za koju je također pisalo da nema ocjena i recenzija. Ipak, odlučila je rezervirati vožnju jer se radilo o ženi.

"Došao je dan putovanja. Oko 11 sati ujutro javila sam se vozaču kako bih provjerila je li sve u redu i možemo li se eventualno naći negdje drugdje, a ne na navedenom mjestu polaska (to je bila naša prva komunikacija). Odgovorio je da nije problem doći gdje god treba. Dogovorili smo se naći ispred kuće mog dečka – kao da mi je nešto govorilo da nešto ne štima", napisala je dalje u svojoj priči.

'Ljerke više nije bilo'

Nastavila je da je netom prije polaska primijetila da trećeg putnika, odnosno "Ljerke" više nema, da su u automobilu nalaze samo vozač i ona.

"Čekala sam na parkiralištu kad dolazi automobil koji nije odgovarao onom iz profila. Automobil je imao spuštene prozore, a unutra su bile dvije muške osobe vrlo sumnjivog izgleda. U automobilu se pušilo. Suvozač je bio u kratkim rukavima, a vozač u dugima", napisala je.

Nastavila da su obojica izašla iz automobila, da je vozač prilazio gepeku i predstavio suvozača kao Andriju te dodao da će on ipak voziti.

Andrej ju 'uhvatio za nadlakticu'

"Nije se predstavio. Otvorio je gepek, a suvozač 'Andrej' otvorio je stražnja vrata i rukom me uhvatio za nadlakticu pokušavajući me lagano pogurati prema autu. U tom trenutku vozač kaže da stavim kofer u gepek te napominje da se stražnja vrata ne mogu otvoriti iznutra jer imaju dječju zaštitu. U tom mi je trenutku pao mrak na oči, shvatila sam da nešto nije u redu. U gepeku, kao ni na stražnjim sjedalima, nisu imali ni jakne, ni torbe, ni kofere – a putovali su iz Splita za Zagreb u 15:30. Prepala sam se, stisnula broj mobitela od dečka i okrenula se prema njegovoj kući", napisala je svoje iskustvo.

Ovaj susret trajao je možda minutu i pol, navela je u objavi, a otkad je otišla u manje od pola minuta muškarci su već bili sjeli u automobil i otišli. "Nitko me nije pitao (gledajući iz aspekta da nisu imali loše namjere): 'Oprosti, što se dogodilo?', nego su jednostavno otišli. Petnaestak minuta nakon toga pokušala sam napisati recenziju i prijaviti događaj, ali profila više nije bilo – niti u porukama, niti među rezerviranim prijevozima. Također, 'Andrija' je izgledao kao da ima 45+ godina, dok je vozač izgledao kao da ima preko 50", napisala je.

'Pazite s kim vozite'

Na kraju je poslala upozorenje: "Pazite s kim se vozite, koga birate i dobro provjeravajte – jer svatko može napraviti profil."

Ispod objave užarila se rasprava.

"Stvarno jezivo. Dobro da si slušala intuiciju. Iskreno, kak je bus gori od intimne vožnje od par sati sa strancima u malom prostoru?", netko je napisao.

Drugi je naveo: "Možda se jednostavno nemoj voziti s profilima bez ocjena? Također, bilo bi dobro ne sjedati prvi put u automobil, osobito ako si sama na toj vožnji, bez pratnje bliske osobe – upravo zbog ovakvih situacija. Meni su se, primjerice, za vožnju preko granice prijavljivali samo profili bez ocjena i slika, i to uglavnom izbjeglice koje jedva da su znale engleski, a uz to su bile bahate u porukama, kao da im dugujem tu vožnju. Na kraju nisam nikoga vozio taj put. Nažalost, profili bez ocjena su automatski 'out'."

Bilo je i mnogo onih koji su dijelili savjete: "Ako imaš screenshot prijevoza (uvijek to napravim kada rezerviram prijevoz), poruke i slično, sve pošalji BlaBlaCaru. Na aplikaciji imaš opciju za prijavu. Često se vozim i čujem razna iskustva (najčešće pozitivna), ali ima i loših. Ljudi su znali prijaviti takve slučajeve uz dokaze, i ti su prijevozi kasnije uklonjeni."

Drugi savjet bio je ovaj: "Molim te, prijavi BlaBlaCaru putem e-maila i policiji ako si uspjela zapamtiti registracijsku oznaku. Ne bi oni tek tako pobjegli da je sve bilo u redu, a priča je sama po sebi već dovoljno sumnjiva. Ljudi, čuvajte se i pazite s kim sjedate. Pogotovo djevojke!"

O svemu smo pitali i BlaBla car, također, koliko često imaju prijave neugodnih stvari te što u tim slučajevima navode. Također smo ih pitali kome i kako da se obrate u slučaju da netko naiđe na kakvu neugodnost.

Također, pitali smo i policiju imaju li prijavljene slučajeve neugodnosti ovakve vrste te jesu li do sad postupali.

Kada dobijemo njihove odgovore, objavit ćemo ih.

