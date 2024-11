Putnica s katamarana užasa: 'Panika, ljudi su padali jedni preko drugih. Činilo se da ćemo se prevrnuti'

Putnički katamaran Princ Zadra na redovnoj liniji iz Zadra za Premudu, Silbu i Olib sinoć je udario u hrid ispred Premude. Nasukan na hridi Bračići ostao je danas do poslijepodneva, a onda ga je more povuklo i potonuo je.

Putnici su još u šoku, ali sretni jer nitko nije nastradao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako je bilo neugodno, ružno, brod je nakošen, čak je u jednom momentu izgledalo da se on još uvijek kosi, da ćemo se prevrnuti. Bilo je jako neugodno. Svaka čast ljudima koji su smirivali paniku i nastojali tu situaciju držati pod kontrolom da ne bude još veće panike jer su unutra padale stvari i ljudi jedno preko drugog", ispričala nam je Ana Škarpona koja je iz Zadra na Premudu išla na produženi vikend.

Ispovijesti putnika

U trenutku kada je brod udario o hrid stajala je na nogama pred vratima jer su do luke imali još nekoliko minuta plovidbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Velika sreća u svemu tome je što smo mi ostali na toj siki, jer da smo preskočili siku, pali u more rasparanog trupa, vjerojatno tonemo. Da smo udarili o neki tvrdi, visoki kraj s 27 milja pitanje je što nas čeka. Velika je sreća u nesreći", smatra Franko Jadrušić iz Zadra koji kaže kako se nije čuo snažan udarac, ali je brod strugao po hridi 20-ak sekundi. On je odmah shvatio što se dogodilo pa je otvorio i vrata da vidi hoće li krenuti tonuti.

Putnike su po mraku i snažnoj buri spašavali otočani sa svojim brodicama nakon što je u WhatsApp grupu u kojoj je svih 250 stalnih stanovnika Premude poslan apel za pomoć. Na katamaranu je u jednom trenutku nestalo i struje, pa je mrak dodatno prestrašio i uznemirio putnike koje je čekala i vožnja u malim brodicama po snažnom vjetru. Mnogi su se od pada i natukli, ali većih ozljeda nije bilo.

"Svi smo se spustili dolje i sjeli u svoje kaiće, brodiće, i krenuli spašavati. Nismo ni znali što ćemo i kako ćemo spašavati. Tamo smo se izorganizirali. Bio je već nekih brodića dok sam ja stigao", prisjeća se Igor Horvat, Slavonac s adresom na Premudi.

Otočani spašavali putnike

Poznati ugostitelj Veljko Žuvanić objasnio nam je kako je teklo spašavanje:. "Kroz 10-15 minuta su prvi kaići već bili na brodu, počeli su krcati putnike. Svaki kaić imao je po 7-8 ljudi, vozili su ih u selo i vrtjeli smo se tako u krug nekih sat vremena. Prvo bismo iskrcali putnike, onda iskrcali robu i sve što je bilo na brodu, a na kraju smo uspjeli nagovoriti posadu da i oni iziđu s broda jer brod je lagano krmom tonuo", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lučka kapetanija istražuje kako je došlo do havarije broda kojim je upravljao iskusni 62-godišnji kapetan. On im nije znao objasniti što se dogodilo.

"To je bila brzina negdje od 25 do 27 milja u tom trenutku. Ono što možemo reći je da u ovakvim situacijama ili je ljudska pogreška ili je tehnički kvar. To će u konačnici istraga pokazati", kaže zadarski lučki kapetan Alen Rukavina i dodaje: "Nešto što ne možemo objasniti što se dogodilo jer zapovjednik je tud prošao 300 puta".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kapetan broda na alkotestu je bio negativan, za zadarsku brodarsku kuću radi zadnjih 15 godina.

"Sinoć kad me nazvao, samo mi je rekao: 'Mirjana, dogodilo se nešto prestrašno!'. Nakon toga smo u takvom šoku bili. Ali, ono što je najbitnije bilo, posada je odradila sve što je trebalo odraditi. Odradili su sve to mirne glave, sve pohvale. Razgovaram s njima, ali ovo su stvari koje ti obilježe život", dodaje Mirjana Šarin, direktorica brodovlasničke tvrtke Miatours koja je u vlasništvu njene obitelji.

Poseban brod je trebao doći i ispumpati gorivo. Procjenjivalo se hoće li brod moći tegliti na popravak. U kakvom je stanju trup broda provjeravali su danas i ronioci. Tank s gorivom navodno nije oštećen i ne bi trebalo doći do ekološke katastrofe.

A onda je nakon potonuća to postalo upitno. Iz broda koji je potonuo na dubinu od 40 metara automatski su izletjeli i napuhali se splavovi za spašavanje. Hoće li se vaditi brod - procijenit će se idućih dana.