OVO MORATE VIDJETI / Pogledajte reakciju Plenkovića i Jandrokovića na govor Dragana Primorca

Predsjednički kandidat s potporom HDZ-a i partnera Dragan Primorac, koji je ušao u drugi krug izbora, poručio je u nedjelju navečer da Hrvatskoj trebaju promjene te da je njegov program puno bolji od programa protukandidata Zorana Milanovića. Simpatizeri okupljeni u dvorani hotela Westin, gdje je njegov tim čekao rezultate izbora, dočekali su ga pljeskom, a svirala je pjesma Daleke obale 'Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj'. Nakon zahvale svima koji su izašli na izbore, Primorac je posebno zahvalio onima koji su mu dali povjerenje, ali i onima koji nisu jer, kako je istaknuo, za to će imati priliku u drugom krugu. 'U prvom krugu je bilo puno buke, puno kandidata, nije bilo jednostavno ni artikulirati, niti pokazati program do kraja. Imali smo jako puno ljudi koji su bili na centru i na desnici. S druge strane, sad je jedna sjajna prilika što ćemo konačno Zoran Milanović i ja biti jedan na jedan', rekao je Primorac. Kako su Andrej Plenković i Gordan Jandroković reagirali na njegov govor, možete pogledati u videu, a nakon govora Plenković je rekao: 'Hvala svima koji su glasali danas. Izlaznost je bila mala. Drago mi je da je naš kandidat ušao u drugi krug. Od sutra je nova utakmica, nova dva tjedna. Vjerujemo u pobjednički rezultat za dva tjedna. Milanović nema programa. Prevladala je medijska teza kako ne treba sva jaja u istu košaru. Podsjećam sve građane na postignuća koja je vlada učinila - sve je to vlada učinila, a ne Milanović. Ne želimo da nas se vuče prema Rusiji, želimo da Hrvatska ide u pravom smjeru. Primorac je htio biti kandidat, nitko drugi u vodstvu HDZ-a nije htio igrati ovu utakmicu. Kao i svaki kandidat HDZ-a doživio je napade. Orkestriran je bio napad i s lijeva i s desna. Mi smo pobijedili Milanovića prije osam mjeseci. Borit ćemo se svi zajedno u drugom krugu. Primorac je baš htio biti kandidat, nitko drugi nije silom htio. Mi imamo sabotaže cijelo vrijeme', rekao je Plenković.