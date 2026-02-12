Netko će nastradati! Razvaljene barijere stoje mjesecima usred Zagreba, nitko ne reagira

Već više od dva mjeseca nasred zagrebačkog križanja Slovenske ulice i Ulice Grada Mainza uništene su barijere koje su postavljene kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje automobila i kako bi se zaštitili biciklisti na obližnjoj novouređenoj biciklističkoj stazi.

Foto: Čitatelj Net.hr

Stanari u Ulici Grada Mainza više puta upozoravale su gradske vlasti na to, ali odgovora nema.

Govori nam to jedan od stanara koji nam je poslao fotografije kako to izgleda.

Foto: Čitatelj Net.hr

"Te barijere postavili su kako se taksisti i drugi vozači ne bi pakirali, ali i kako bi se zaštitili biciklisti i pješaci. Ali to ovako razvaljeno stoji već dva mjeseca. Pa netko će se ozlijediti, zamislite samo da netko naleti automobilom na tu potrganu barijeru, da komad tvrde plastike odleti na pješaka, ozlijedit će se netko!", govori nam naš čitatelj čiji je identitet poznat redakciji.

Foto: Čitatelj Net.hr

Uvjerava - stanari su više puta upozoravali gradske vlasti, slali mail na Zagrebačke ceste. "Napravili smo to, ali nitko nije odgovorio. Svaki dan gledam u to i pomišljam da malo treba da se netko ozlijedi", ukazuje naš čitatelj.

Fotografije je napravio u četvrtak prijepodne.

O svemu smo pitali i Grad Zagreb te Zagrebačke ceste, jesu li zaprimili mail stanara da je barijera uništena, čemu ona točno služi i hoće li je i kad ukloniti.

