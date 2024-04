Većina trgovina, pekarnica i trgovačkih centara danas 7. travnja ne radi, osim nekoliko izuzetaka. Donosimo kratki pregled, a klikom na poveznicu možete detaljnije provjeriti radno vrijeme:

Ove nedjelje ne rade trgovine Kauflanda i KTC trgovina, dok su otvorene pojedine trgovine Lidla, Konzuma, Studenca, Spara. Pojedine trgovine otvorene imaju i Tommy, Plodine, Eurospin te Ribola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od trgovačkih centara, danas su u Zagrebu otvoreni Avenue Mall te Designer Outlet koji radi od 10 do 21 sat. U ostalim trgovačkim centrima u Zagrebu i ostalim većim gradovima trgovine u trgovačkim centrima ne rade, ali su otvoreni neki drugi objekti.

Kruhomati Pannissimo rade od 0 do 24 sata, dok Dubravica ima otvorenu poslovnicu na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu. Poslovnice u otvorenim trgovačkim centrima rade. Otvorene su i pojedine poslovnice Pan-peka, koje prodaju proizvode za direktnu konzumaciju, ali ne i kruh. Mlinar također ima pojedine poslovnice otvorene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

dm i Bipa uglavnom imaju otvorene poslovnice u trgovačkim centrima koji rade, dok su trgovine Mullera većinom zatvorene. Emmezeta je danas zatvorena dok IKEA Zagreb radi od 10 do 18 sati. Svi Bauhaus prodajni centri otvoreni su od 9 do 14 sati, dok je radno vrijeme u svim prodajnim centrima Pevexa danas od 8 do 14 sati, osim prodajnog centra u Samoboru, koji je danas zatvoren.

POGLEDAJTE VIDEO: Gužvetine u trgovinama koje rade. Nezadovoljni građani, trgovci još više: Tako izgleda neradna nedjelja na hrvatski način

Tekst se nastavlja ispod oglasa