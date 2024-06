Medijima se prije desetak dana proširila snimka i priča splitskog TikTokera koji je "morao" podijeliti priču o Poljaku kojem je bilo previše 20 centi za javni WC pa je navodno obavio veliku nuždu iza ugla na javnoj površini. Splitski javni WC nalazi se blizu HNK u centru grada. TikToker kaže u snimci - na kojoj se vidi samo njegova glava bez dokaza o sceni (koliko god gnjusna mogla biti) kojoj je svjedočio - da je pozvao komunalne redare te im objasnio situaciju. Komunalci su rekli da su prebukirani da bi izašli na teren.

"Odsjek za redarstvo nije zaprimio prijavu za navedeni nemili događaj te nismo ni redovnom ophodnjom zatekli posljedice istog nemilog događaja", odgovorili su nam iz Grada na upit o spornom incidentu.

Zašto mladić nije snimio Poljaka i prijavio ga policiji, nije jasno. Ako je priča istinita, pitanje je što nas tek čeka kada se turističke destinacije prepune turistima s bočicama vode i sendvičima u torbicama. Ili domaćim turistima, koje bi također moglo "stisnuti" na nezgodnom mjestu, gdje kafića - barem onog s povoljnim cijenama - nema u blizini.

Da nas sve skupa ne zadesi sudbina nesretnog Poljaka, provjerili smo kakva je situacija u većim hrvatskim gradovima što se tiče cijena javnih toaleta.

Negdje besplatno, negdje nešto sitno

U Karlovcu ćete piškiti besplatno, kao i u Zagrebu. "Usluga korištenja javnih toaleta, koje održava GSKG, u gradu Zagrebu se ne naplaćuje", poručuju iz Grada.

"Cijena korištenja usluge javnog WC-a u ljetnom periodu iznosi 1 euro, u ostatku godine 50 centi. Ostvaren prihod gradska tvrtka Čistoća d.o.o. ulaže se u održavanje sustava pružanja usluge javnih WC-a", odgovorili su nam iz Zadra.

"U Gradu Puli korištenje javnih toaleta uglavnom je besplatno", odgovaraju iz tog grada. "Naplaćuje se samo korištenje toaleta na Rivi u iznosu od 30 centi. Na parkiralištu Karolina (u neposrednoj blizini Amfiteatra) korištenje toaleta je u nadležnosti trgovačkog društva Pula Parking i košta 70 centi".

Dubrovčani su nešto detaljnije razradili ovaj model: "Cijena korištenja javnog WC-a na Pilama, Pločama i Peskariji je 1 euro, a radno vrijeme istih je od 0 do 24 sata. Plaćanje je moguće kovanicama i karticama na sve tri lokacije. Korištenje javnog WC-a u parku Luja Šoletića u Gružu i javnog WC-a na tržnici u Lapadu je besplatno, a radno vrijeme istih je u turističkoj sezoni od travnja do studenoga od 7 do 22 sata, a tijekom zime od prosinca do ožujka od 7 do 15 sati".

"Slavonski Komunalac d.o.o. upravlja sa četiri javna WC-a u gradu Slavonskom Brodu, i to na Trgu Ivane Brlić Mažuranić, Autobusnom kolodvoru, Gradskoj tržnici i Gradskom groblju. Naplata u iznosu od 0,50 eura, trenutno se vrši na dvije lokacije, Trg Ivane Brlić Mažuranić i Autobusni kolodvor, dok se na Gradskoj tržnici i na Gradskom groblju usluga još uvijek ne naplaćuje", odgovorili su iz Slavonskog Broda.

Poslali smo upite u još nekoliko gradova, ali do objave teksta, nisu nam poslali odgovor. Vjerojatno im nije sila.

