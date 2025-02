Naoružajte se strpljenjem! Prometne nesreće stvaraju nenormalne gužve: 'Kaos je!'

U ponedjeljak ujutro čitateljica je poslala fotografije gužvi koje su blokirale zagrebačke ceste. Slikala je kolonu automobila u blizini Ikee i dodala kako u pola sata nije uspjela stići od Ikee do Kosnice.

"Kaos je", dodala je očajna čitateljica.

Iz Hrvatskog autokluba u ponedjeljak ujutro javljaju o dvije prometne nesreće - autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, te na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb istok i mosta Sava u smjeru Bregane gdje se vozi uz ograničenja i u koloni.

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica, a obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom kroz Gorski kotar.

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika te Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

Zbog povećane gustoće prometa mogući su povremeni zastoji i vožnja u koloni, posebice u zonama radova. Riječ je o zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, riječkoj obilaznici između čvora Škurinje i tunela Katarina u smjeru Križišća/Zagreba, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, brzoj cesti Solin-Klis u smjeru Splita, na Jadranskoj magistrali u Solinu te između Stobreča i Podstrane u smjeru Splita.

Na zagrebačkoj obilaznici od danas do 7. veljače između čvora Kosnica i mosta Sava vozit će se jednim trakom u oba smjera: u smjeru Lipovca od 8 do 14 sati, a u smjeru Bregane od 10 do najkasnije 17 sati. U petak će radovi u oba smjera završiti najkasnije do 12 sati.

Danas od 8 do 16 sati na državnoj cesti DC1 Jastrebarsko-Karlovac, na prilazu gradu Karlovcu vozit će se suženim kolnikom uz ručnu regulaciju prometa.

