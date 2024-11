Prometna nesreća kod Našica, promet prekinut u mjestu Magadenovac

Zbog prometne nesreće prekinut je promet državnom cestom Donji Miholjac-Našice (DC53) u mjestu Magadenovac, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub (HAK). Obilazak je lokalnim prometnicama.

HAK također upozorava na mjestimice smanjenu vidljivost zbog magle u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog vjetra na dionicama Jadranske magistrale (DC8) Novoi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Zbog radova zatvorene su ceste: DC1 u Vrlici (do 20. prosinca) te Gračac-Knin u zoni radova na vijaduktu Stara Straža (do 31. svibnja 2025.); DC22 u Ulici Frana Supila u Križevcima (do 15. studenog); DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 14. studenog); DC34 Slatina-Donji Miholjac između naselja Viljevo i obilaznice Donjeg Miholjca (do 31. prosinca); DC36 Pokupsko-Letovanić između mjesta Hotnja i Orleković (do 12. prosinca); DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (do 19. srpnja 2025.);

DC229 Mali Tabor-Miljana u naselju Gornje Brezno (do 23. siječnja 2025.); DC310 u Jastrebarskom na raskrižju Ulice Nikole Tesle i Ulice Cvetkovići (do 16. studenog);

DC543 kod Donje Zdenčine (do 7. svibnja 2025.); ŽC6162 Gornjoj Podstrani (odron); ŽC6270 u mjestu Kučine.

