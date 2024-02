Danas je bilo puno sunca, tek ponegdje više oblaka i iznadprosječno toplo. Sve u svemu, idealni su to uvjeti za boravak na otvorenom, a tako će se nastaviti i sutra pa nas čeka podjednako hladno jutro, u gorju ponegdje s temperaturom u malom minusu. Na moru pretežno vedro, a nešto više oblaka prijepodne se još može zadržati u unutrašnjosti, češće i dulje na krajnjem istoku zemlje, gdje će puhati slab do tek ponegdje umjeren sjeverozapadnjak. Na moru bura u slabljenju, samo ponegdje još umjerena, podno Velebita s jakim udarima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. Zapuhat će slab do u okolnom gorju umjeren južni vjetar. Temperatura slična današnjoj - između 14 i 16 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčanije, dok se tek ponegdje može zadržati nešto oblaka, osobito u Podunavlju. Bit će podjednako ugodno uz uglavnom slab vjetar, navečer tek ponegdje do umjeren jugoistočnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji sunčano i ugodno. Bura će sredinom dana oslabjeti i okrenuti na slab do prolazno umjeren maestral, osobito prema otvorenom moru i otocima. Šetnja rivom i uživanje na suncu svakako se čine kao dobra opcija za iskoristiti gotovo proljetno poslijepodne. Na sjevernom Jadranu i u gorju bit će malo visokih oblaka koji neće pokvariti dojam sunčanog vremena, ugodnog i uz obalu mirnog poslijepodneva. U Lici i Gorskom kotaru zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak s kojim će temperatura lokalno biti i viša od one na moru.

PROGNOZA ZA KOPNO

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Idućih dana na kopnu promjenjivo - postupno sve više oblaka, povremeno uz kišu, češću i obilniju u petak navečer i u noći te u danima vikenda, osobito u gorju. Samo u subotu poslijepodne kratkotrajna stabilizacija - bit će sunčanih i duljih suhih razdoblja. Sve do nedjelje puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, u gorju s olujnim udarima s kojim će temperatura, prije svega ona jutarnja, biti viša.

PROGNOZA ZA MORE

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu izražena južina - dakle pretežno oblačno, kiša, od petka lagano obilnija, a za vikend moguće praćena grmljavinom. Sve do vikenda puhat će jako i ponegdje olujno jugo s orkanskim udarima, a potom okreće na jugozapadnjak i južni vjetar te slabi na sjevernom dijelu. Postupno smirivanje i nešto manji izgledi za oborine početkom novog tjedna.