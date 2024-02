Za Dan zaljubljenih većina se drži tradicionalnih poklona, poput crvenih ruža, ali ne znaju svi da se u cvjećarnama mogu nabaviti i neki posebni poklon paketi.

Zanimljive darove nudi cvjećarica Suzana Lonjak.

"Dosta toga izrađujem samostalno i u okviru ručnog rada, što ne uključuje samo bukete, nego i različite prigodne predmete od žice i šibe koji idu uz to. Onima koji vole klasiku, nudimo dehidrirane crvene ruže iz kojih se specijalnim postupkom izvadi vlaga, pa mogu trajati i do pet godina te bukete u običnom celofanu u više boja", kaže Suzana za SIB.hr.

Ipak, crvene ruže su još uvijek najpopularnije, tvrdi cvjećar Slaven Pavlović, koji uz tu klasiku nudi i medvjediće raznih veličina. Slaven ističe da u cvjećari i žene kupuju darove za svoje muškarce. Često biraju poklon kutije sa zelenilom i prigodnim pićem po želji.

''Ovo nije Dan žena, nego Dan zaljubljenih, pa se daruje i muškarce. S obzirom na to, osim cvijeća, nudimo široki spektar poklona koji se mogu personalizirati i na koje se može staviti tekst po želji – od boca i čaša, preko kutija, pa sve do balona'', pojašnjava Slaven.

Slaven preporučuje jednostavnost i umjerenost u poklonu, pa ističe da su ponekad suvišni svi ti dodaci. Najbolje je, smatra, pokloniti buket od 25 ruža s mašnom, zamotan u papir. Slaven kaže da su prošle godine imali jedan novitet, ali brzo su odustali od toga.

"Prodavali smo buket s pivom, no oko toga je bilo previše posla. Na izradu jednog takvog buketa ode vam 15 minuta jer ga morate povezati na malo jači i tvrđi štap. Osim toga, pivo nikada ne može stajati stabilno. Boca je teška, izvrne se, pa je lakše ponuditi poklon u kutiji", komentira Slaven.

Posao je izazovan, posebno kada se treba ostvariti nesvakidašnje zahtjeve kupcima. Slaven se prisjeća lude situacije koja mu se dogodila prije tri godine u ovo vrijeme.

"Gospodin me zvao i zamolio da mu dostavim cvijeće za kćer koja je tada slavila rođendan, na što sam pristao. Međutim, tada je iznenada iznio još jedan neobičan zahtjev - zatražio je pečenku. Mislio sam da misli na mali komad mesa i rekao mu da ću lako to riješiti. Odgovorio mi je kako želi da bude lijepo ispečena i narezana... Pitao sam ga što točno da narežu, na što mi je rekao da mu treba cijelo prase. Uspio sam ga nabaviti te se ispeklo, narezalo i dostavilo onako kako me tražio", govori Slaven.

A da se mnogi snalaze na svakakve načine, dokazuje i priča koje se prisjeća cvjećarica Dubravka Arbanas. Njoj je po buket u cvjećarnicu došla djevojka koja je sama sebi naručila buket.

"Znala je da joj ga neće dečko, odnosno sadašnji suprug kupiti, a jako ga je htjela i došla je sama po njega baš na Valentinovo. Buket je čak bio dosta i velik, iako nije bila riječ o ružama, nego o proljetnicama", prepričava Dubravka.

Iako su cijene rasle, pa tako i nabavne, cvjećar Slaven objašnjava da nije podizao cijene jer je svjestan da nitko ne bi kupio ružu za deset eura, piše SIB.hr.

A najbolje vrijeme za izbjeći cvjećarne, definitivno je oko 15 sati, kada se mnogi vraćaju s posla, pa su dugi redovi.

