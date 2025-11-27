Podgorica postaje centar komunikacijskog svijeta! Stiže elita PR-a iz cijelog svijeta

Sljedeće godine u Podgorici, u Crnoj Gori, od 26. do 28. ožujka 2026. održat će se 23. međunarodna PRO PR konferencija, najdugovječnija konferencija u jugoistočnoj Europi posvećena odnosima s javnošću. Konferencija će biti održana pod programskim motom „Liderstvo u komunikaciji“, a poseban naglasak stavljen je na to što će i ove godine u sklopu programskog dijela PR Talk prvi put o komunikaciji govoriti direktori vodećih kompanija u Crnoj Gori.

PRO PR konferencija jedina je svjetska konferencija pod pokroviteljstvom četiri međunarodne komunikacijske organizacije: Public Relations and Communications Association (PRCA), International Public Relations Association (IPRA), Global Alliance for Public Relations and Communication Management te World Communication Forum Association (WCFA).

Od ove godine konferencija se boduje zbog kvalitete programa i dobiva status CIPR CPD Approval (odobrenje za program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja CIPR-a).

Ovogodišnji nacrt programa donosi više od 20 predavanja te dva panela: „S kakvim se izazovima agencije susreću u odnosima s medijima i klijentima, i što bi se trebalo promijeniti?“ i „Medijski sadržaj i odnosi s javnošću – postoji li plaćena i neplaćena informacija?“

Kako ističe njezin utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora Danijel Koletić, „radujem se sljedećoj konferenciji u Podgorici unatoč brojnim izazovima. Jedan od najvećih izazova za komunikacijsku struku svakako je umjetna inteligencija o kojoj svi govore. Međutim, PRO PR konferencija vjeruje u ljude, njihovo znanje i njihove vještine. Najveći izazov je ponovno učenje i savladavanje osnovnih vještina u području umjetne inteligencije kako bismo mogli unaprijediti mogućnosti u praksi, ali i steći nova znanja. Bez odnosa s javnošću ne može započeti niti završiti nijedan proces. Komunikacija u javnoj upravi i društvena odgovornost samo su neke od tema koje će biti predstavljene iduće godine u Podgorici.“

U sklopu konferencije bit će održana i svečana dodjela međunarodnih priznanja PRO PR Globe People Achievement Awards, vodeće svjetske nagrade za doprinos pojedinaca struci odnosa s javnošću.

