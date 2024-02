Prizori uginutih glavatih želvi s plaže Sakarun na Dugom otoku šokirali su javnost. Na obalu ih je izbacilo olujno jugo, a ista scena već je viđena i ranije, također u zimskim mjesecima.

Jedna od uginulih jedinki danas stiže na Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu, piše Morski.hr. Predstojnik odjela za patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta, dr. sc. Željko Mihaljević ovaj pronalazak smatra alarmantnim.

Mihaljević je istaknuo da su u kontaktu s Javnom ustanovom Natura Jadera i Zadra koja je napravila epidemiološki izvid na terenu. Za sada se zna da kornjače nisu uginule u isto vrijeme, s obzirom na to da se postmortalne promjene značajno razlikuju među njima.

Pažljivo s vađenjem kornjača iz mreže

Prošlo je više dana od uginuća, rekao je Mihaljević i upozorio čitatelje i ribare na hibernaciju kod kornjača. Naime, ribari ponekad izvuku kornjače koje se čine kao mrtve jer su u hibernaciji.

"Ona se ne kreće, izgleda kao da je mrtva. Ali ribare i građane općenito treba upozoriti na protokol laganog zagrijavanja. Da bi ona nakon nekog vremena počela davati znakove života. Tek onda se kornjača može pustiti. Vađenje kornjače iz mreže i odmah bacanje u more je za ove gmazove smrtonosno", ispričao je.

Toksično trovanje još se ne može isključiti

Toksično trovanje ne isključuje, ali to će se znati tek nakon patološke obrade.

"Nije to isključeno, mi ne znamo zbog čega su točno one uginule. Znači, postoji još nekoliko teorija. Znači, moguć je čak i pomor zbog istraživanja za naftom i plinom, gdje imamo korištenje eksploziva, pa da može i čak i to bude uzrok, jer imali smo jedan sličan slučaj, koji isto nije mogao biti dokazan", naglašava predstojnik s Hrvatskog veterinarskog instituta.

Na pitanje o slučajevima stradavanja od posljedica ribarskog eksploziva u Jadranskom moru, Mihaljević odgovara da je te posljedice jako teško dokazati. Najčešći uzrok zbog kojeg umiru ugrožene želve u Jadranu su ribarske mreže i interakcija s parangalima, ali i naleti na brodice.

