Za klimatološki prvi dan ljeta, atmosfera se prolazno malo smirila. No, vlažan i nestabilna zrak i dalje kruži nad našim dijelom Europe, a danas će u jugozapadnoj struji početi pristizati sve više vlage u naše krajeve.

NEDJELJA

Već u noći i ujutro na širem dubrovačkom području može biti izraženijeg grmljavinskog pljuska pa i nevere, dok će se drugdje još zadržati pretežno vedro. Vjetar na kopnu tek ponegdje slab jugozapadni, a na moru slabo do umjereno, na srednjem dijelu i pojačano jugo. No, ujutro na krajnjem jugu nakratko bura. Najniža temperatura nakon vedrije noći na kopnu malo niža, između 8 i 12 °C, a od 15 do 19 °C ostaje duž obale.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupan porast naoblake, ali još uvijek suho pa i vrlo toplo s temperaturom od 25-26 °C. Kiše će biti navečer, moguće i u obliku kojeg izraženijeg pljuska praćenog grmljavinom i pojačanim vjetrom, najprije na Banovini zatim i drugdje.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično, postupno sve više oblaka, a kiša ili pljuskovi tek krajem dana ili navečer, najprije na zapadu Posavine. Kasnije drugdje moguće izraženije. No, do tada, vrlo toplo i sparno, čak do 28, lokalno i 29 °C.

U Dalmaciji stiže nova porcija oblaka s mora uz prolaznu kišu, pljuskove i grmljavinu, najmanje na krajnjem jugu. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, navečer kratko pojačan sjeverozapadnjak. Temperatura oko 25-26 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sve više oblaka, pljuskovi ponajprije u Lici, unutrašnjosti Istre, navečer i drugdje kada mogu biti obilniji. No, bit će i malo toplije uz slabo do umjereno jugo, temperatura 24-25 °C, ali u gorskim krajevima oko pa i uglavnom iznad 20 °C.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U ponedjeljak opet oblačno s čestom kišom, obilnim pljuskovima, moguće je i jače nevrijeme s tučom, čini se nešto izglednije u Slavoniji. Prolazno će osvježiti, ali smirivanje već tijekom utorka. Još će biti zaostale kiše, no stabilnije i sve toplije od srijede, štoviše u drugom dijelu tjedna i vruće. No, iako pretežno sunčano, poneki kraći popodnevni pljusak je i tada moguć, ali samo u gorju te lokalno uz granicu sa Slovenijom.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu u ponedjeljak obilni pljuskovi i grmljavina, moguće nevere, ovog puta najizglednije u Dalmaciji i njenom zaleđu. No, od utorka već sunčanije i sve stabilnije, a ljetna vrućina se očekuje od četvrtka i petka.