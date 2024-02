Uz jačanje jugozapadnog vjetra i pritjecanje sve toplijeg zraka, temperature su iznad prosjeka za početak veljače. Približava nam se i nova ciklona koja donosi kišu, osobito Jadranu, a zbog toga će i dalje puhati južina i to sutra do olujne jačine!

Ujutro će u cijeloj zemlji prevladavati oblačno, u kopnenom dijelu većinom suho. Malo kiše padat će na Jadranu, no i tamo se glavnina očekuje ipak u poslijepodnevnim satima. Od jutra vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do sredine dana naoblačit će se i u središnjem dijelu unutrašnjosti, ali kiša tek tamo krajem dana ili navečer. Veći dio dana suho, toplo i vjetrovito. Na istoku zemlje tijekom dana bit će i sunčanih razdoblja, a do navečer će se i ovdje naoblačiti. Puhat će umjeren jugozapadnjak i bit će toplo, sutra u ovom dijelu najviše temperature - do čak 19 stupnjeva.

U Dalmaciji oblačno i kišovito, a poslijepodne su mogući grmljavinski pljuskovi i obilnija kiša. Neugodnom vremenu doprinosit će i jako jugo s olujnim udarima. I na sjevernom dijelu nastavit će se tmurno i vjetrovito, a povremeno će poslijepodne padati umjerena do jaka kiša. Puhat će jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura i ovdje iznadprosječna - što vrijedi i za gorski dio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još će i nedjelja i ponedjeljak biti oblačni i tmurni, povremeno i kišoviti - osobito ponedjeljak! Puhat će jugo i jugozapadnjak, a od ponedjeljka će okrenuti na sjeverac s kojim će se onda malo sniziti i temperatura - pogotovo ona jutarnja.

Na Jadranu u nedjelju još vrlo nestabilno - bit će lokalnih grmljavinskih pljuskova i kiše, a onda će se vrijeme postupno smirivati. Okrenut će na slabu i umjerenu buru, prestat će kiša, a tamo negdje od utorka opet će biti i sunčano.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više-manje kroz cijeli vikend posvuda oblačno i povremeno kišovito, pogotovo na Jadranu i područjima uz Jadran. Neugodno i zbog jakog do olujnog juga. Manje kiše, ali također oblačno i vjetrovito i u kopnenim krajevima.