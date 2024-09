Stigla promjena vremena! Izvadite kišobrane, očekuje nas grmljavina i veliki pljuskovi

Srijeda je bila najpovoljniji dan ovog tjedna. Danas kreće dugotrajnije pogoršanje vremena. Donosi ga izražena frontalni poremećaj sa sjevera kontinenta, a u zavjetrini Alpa formirati će se tijekom jutra i prava Genovska ciklona. Taj ciklonalni vrtlog vlažnog i prilično hladnogzraka polako će ići prema istoku i tako danima kružiti iznad naših krajeva. Bit će to vrlo kišovito razdoblje. Najkišovitije čini se u zemljama sjevernije od nas, no bit će i kod nas obilne kiše, izraženih pljuskova, nevera pa i bujičnih poplava, glavninom od četvrtka do subote.

ČETVRTAK

Kiša već u noći moguća u Istri, a jače naoblačenje do jutra zahvatit će cijeli sjeverni Jadran, zatim gorsku i središnju Hrvatsku. Kiša sve češća uz granicu sa Slovenijom, na moru moguće obilna uz koju neveru. Sunčanije još uvijek prema istoku i jugu. Duž obale i na otocima pak vjetrovito uz jako, na udare ponegdje olujno jugo. Najniža temperatura od 11 do 16 °C na kopnu, a između 18 i 21 °C na Jadranu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj posvuda već kišovito, mogući su i jači pljuskovi te lokalno obilnija oborina. Zapuhat će umjeren do jak sjeverac, a s njim će temperatura, koja stigne do 22-23 °C biti u naglom padu.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu naoblačenje, kiša najprije na zapadu, a navečer tek u Podunavlju. No, pritom može lokalno biti izraženijih pljuskova i grmljavine. Slab do umjeren jugoistočnjak uz kišu okreće na sjeverac. Do kiše toplo, na krajnjem istoku i vrlo toplo, čak ponegdje 28-29 °C.

U Dalmaciji sve više oblaka i sve češća kiša. Uglavnom će to biti lokalni neverini, dok se navečer i tijekom iduće noći očekuje i jače grmljavinsko nevrijeme uz obilnije količine oborine. Jako, ponegdje olujno jugo, oštro, a navečer i jugozapadnjak. Najviša temperatura 26-27 °C.

Na sjevernom Jadranu oblačno i kišovito, na moru nevere i jaki pljuskovi, obilnija oborina na Kvarneru i u Gorskom kotaru. I dalje razmjerno vjetrovito uz umjereno i jako jugo, a navečer naglo u okretanju na buru. Temperatura niža, između 20 i 24 stupnja, u gorju i malo ispod toga.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijede nam na kopnu tako oblačni, kišoviti i osjetno hladniji dani, kao da smo usred prave jeseni. Najviše se kiše očekuje u prvome dijelu petka i ponovno početkom idućeg tjedna. Nakon toga postupno ugodnije.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu osjetno svježije. Još petak oblačan uz čestu kišu, osobito prijepodne, kada je u Dalmaciji moguće nevrijeme. Bura i tramontana rastjerat će zatim malo oblake pa će od subote biti više sunčanih razdoblja. No, još može biti mjestimične malo kiše nošene vjetrom.

