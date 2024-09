Razvedravanje pa opet promjena: Meteorolog upozorio na novu kišu, pljuskove i zahlađenje

Kišovit početak tjedna, obilna kiša na Jadranu, a ekstremna količina oborine pala je na krajnjem jugu. Stizala je velika količina vlage sa Sredozemlja u sklopu dugačkog frontalnog poremećaja koji se prostirao sa sjevera kontinenta sve do Afrike. Srećom, već do sutra ti oblaci napuštaju naše krajeve, a širi nam se sa jugozapad polje vedrine.

UTORAK

Iduće noći razvedravanje. No, malo kiše još u početku može pasti na krajnjem istoku te osobito na jugu zemlje, gdje je je moguć i koji izraženiji pljusak. Već ujutro i na jugu manje oblaka, naime, proširit će se duž obale umjerena do jaka bura, a podno Velebita će imati olujne udare. Jutro svježije, najniža temperatura od 11 do 16 5C, na Jadranu između 18 i 21 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Bit će lokalnog razvoja oblaka, ali samo rijetko postoji mala šansa za kakav kraći izolirani pljusak. Vjetar slab do prolazno umjeren sjeverozapadni, a temperatura malo viša, bit će oko 25 °C.

Na istoku barem djelomice sunčano, malo više oblaka može niknuti oko gorja na zapadu Slavonije te oko Podunavlja, no zadržat će se uglavnom suho. Puhat će i dalje umjeren sjeverozapadnjak, ali bit će toplo, između 23 i 25 °C, koliko je i uobičajeno za ovo doba godine.

U Dalmaciji svakako sunčanije, prema sjeveru često i vedro. Bura će malo oslabjeti, na moru prolazno i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, a bit će vrlo toplo, između 26 i 29 °C.

Na sjevernom Jadranu obilje sunca, a nešto oblaka se do kraja dana može razviti u unutrašnjosti Istre te u riječkom zaleđu, no uz gotovo zanemarivu vjerojatnost za kišu. Bura će popustiti, a bit će toplo, uz more i vrlo toplo.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Stabilne prilike neće dugo potrajati, još samo u srijedu uz dosta sunca pa i nešto višu temperaturu. Već potkraj četvrtka stiže novo jače naoblačenje, ali ovaj put će se oblačno i kišovito, dulje zadržati. Može biti izraženijih pljuskova u petak, a uz sjeverni i sjeverozapadni vjetar osjetno će zahladiti. Ostat ćemo ispod 20 °C, u petak i subotu često će biti i jedva 15-16 °C u najtoplijem dijelu dana, kao da smo usred jeseni.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu od četvrtka popodne već oblačnije i nestabilnije uz kišu te pljuskove praćene grmljavinom, osobito u petak moguće izraženije nevrijeme, na jugu još i u subotu. Promjena kreće s pojačanim jugom, ali ubrzo okreće na buru i tramontanu s kojima će i ovdje temperatura biti osjetno niža.