Primorac optimistično: 'Zorane izađi, reci što misliš i znaš'

Nakon što su prve izlazne ankete pokazale da je Zoran Milanović osvojio oko 50 posto potpore birača, a s nešto razlike to je potvrdilo i neslužbeno izvješće Državnog izbornog povjerenstva, u stožeru Dragana Primorca i HDZ-a zavladao je potop.

Nije svirala čak ni muzika, a Dragan Primorac odmah je furiozno otišao u pokrajnju sobu u pratnji zaštitara, zatvorio se tamo s premijerom Andrejem Plenkovićem te sve do svog govora oko 22 sata, nije izlazio.

Kad se napokon pojavio, pratio ga je Andrej Plenković. Smijali su se obojica, a Primorac je na trenutak podigao palac prema gore.

U HDZ-ovu stožeru dočekali su ga uz pljesak i zagrljaje na pozornici, u pozadini je svirala Daleka obala.

"Možemo?" – pitao je s govornice Primorac, a Plenković je iz publike kimanjem glave odobrio.

Dragan Primorac prvo se zahvalio svima koji su izašli na izbore u blagdansko vrijeme.

"Pokazali ste odgovornost i domoljublje, posebno hvala vama koji ste mi dali povjerenje na izborima i onima koji niste, jer za to ćete imati priliku u drugom krugu", rekao je i zaradio pljesak.

Potom je održao govor:

"Znam da je razlika na prvi pogled velika, ali u prvom krugu je bilo puno buke i kandidata. Nije bilo jednostavno. Sad je sjajna prilika jer ćemo konačno Zoran i ja biti jedan na jedan, pa ćemo vidjeti tko što predstavlja i može.

To je ono što smo željeli od početka. Do sada je Milanović imao ekipu koja ga je više-manje suportirala dok je on iz sjene promatrao što se događa. Sada ga ja pozivam, startam od sutra ujutro: 'Zorane, izađi i reci što misliš, što znaš.'

Ja sam uvjeren da je moj program puno bolji za budućnost naše drage Hrvatske."

'Razlika je meni izazov'

Nastavio je: "Kao sportaš znam da se u životu događaju stvari gdje jednostavno ova razlika koja je napravljena može na prvi pogled izgledati velika. Ali meni je izazov, jer Hrvatska koju ja sanjam je Hrvatska mudrosti, koja neće biti podijeljena.

Koja će biti snažno pozicionirana u svijetu, koja neće biti posvađana, koja će imati predsjednika koji će ujediniti građane, u kojoj će ljudi bolje živjeti. I koja će imati predsjednika svih. Takva Hrvatska mora se dogoditi."

Zahvalio se svim predsjedničkim kandidatima.

"Oni su ponudili programe na najbolji mogući način koji znaju. Zajednička je stvar svima – bez obzira na početni rezultat koji je meni izazov, više od 50 posto građana želi samo jednu stvar, a to su promjene, i te ćemo im promjene i donijeti. U drugom krugu startamo ispočetka.

Ti svi birači govore da su nezadovoljni s trenutnom situacijom u Hrvatskoj i kažu da žele drugačiju Hrvatsku. Drugi krug je drugi krug i tu ćemo vidjeti program koji ja još nisam vidio i nitko ne zna što Milanović nudi Hrvatskoj. Moj program je jasan i nudi sve što je Hrvatskoj potrebno, to je zajedništvo, gdje će ljudi živjeti bolje, gdje mladi neće iseljavati, gdje ćemo skrbiti o umirovljenicima, Hrvatska koja je nastala na svetom Domovinskom ratu", rekao je Primorac i zaradio dugi pljesak.

Zahvalio se i Hrvatima iseljene Hrvatske.

"I predsjedniku Vlade – Plenkoviću, HDZ-u, svakom pojedinačnom članu i svim partnerima jer su pokazali koliko vjeruju u mene i ja obećavam da ih neću razočarati. Već od sutra počinje novi dan, moramo se fokusirati na ono što nas spaja. Naše različitosti nisu slabost, nego snaga. Svim građanima želim poručiti da već ujutro startam s jasnim prikazom programa koji Hrvatsku vodi u budućnost, Hrvatsku koja će ostvariti snove svakom građaninu, ali budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova", rekao je Primorac.

Nastavio je: "Gradimo budućnost već sada - 12. siječnja nije samo jedan dan u kalendaru, to je poseban dan kada ćete svi odlučiti o sudbini domovine koja više ne može izdržati podijeljenost, marginalizaciju u svijetu i sukobe, i koja više ne može izdržati predsjednika koji iz sjene upravlja jednom političkom opcijom, predsjednika koji nije predsjednik svih građana RH. Hrvatska treba promjene!"

"Sve pozivam da u narednom periodu dobro poslušate što on ima ponuditi za budućnost naše domovine i što imam za ponuditi ja. Sudite tko je bolji kandidat, sudite tko domovinu vodi prema istoku, a tko na pad, tko vodi u budućnost, a tko prema prošlosti. Pozivam vas da 12. siječnja izađete svi na birališta. Sve vas volim i želim od srca da ovi izbori budu izbori koji će našu domovinu povesti prema 22. stoljeću, a ne prema prošlosti. Neka živi vječna i jedina domovina Hrvatska", rekao je Primorac.

Okupljeni su pljeskom ispratili njegov govor i vikali: "Pobjeda!"