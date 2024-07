Dragan Primorac - liječnik i znanstvenik te bivši HDZ-ov ministar znanosti, obrazovanja i športa iz vlade Ive Sanadera - od danas se i službeno vraća u politiku i to kao kandidat za predsjednika Republike. Primorac će biti nestranački kandidat HDZ-a, a kako RTL neslužbeno doznaje, bit će prisutan i na današnjem predsjedništvu HDZ-a.

Život i rad

Rođen 1965. u Banja Luci, Primorac je većinu svog djetinjstva proveo u Splitu, gdje je doselio s obitelji prije polaska u školu. Diplomirao 1991. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega odlazi u SAD gdje se na Sveučilištu Connecticut obrazovao iz područja genetike i forenzike. U Zagrebu je 1997. obranio doktorsku disertaciju.

Specijalist je za pedijatriju i medicinsku genetiku, stalni sudski vještak i predavač na domaćim i svjetskim sveučilištima te dobitnik brojnih međunarodnih i domaćih priznanja iz područja medicine, forenzičkih znanosti i genetike. Primorac je i jedan od utemeljitelja analize DNK-a u svrhu identifikacije skeletnih ostataka pronađenih u masovnim grobnicama te dugogodišnji član Vladina ureda za poginule i nestale hrvatske branitelje. Povrh toga, autor izvornih rezultata o genetičkom podrijetlu Europljana, a posebno je radio na genetičkom podrijetlu Hrvata te naroda Bosne i Hercegovine

Odlikovan je ordenom Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića zbog iznimnih doprinosa u razvoju hrvatske i svjetske znanosti te Državnom nagradom za znanost. Osim toga, dobio je i orden Reda Ante Starčevića za sveukupni rad te uspješno promicanje međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske na području znanosti, obrazovanja i politike.

Suvlasnik je Specijalne bolnice Sveta Katarina, čiji je predsjednik Upravnog vijeća. U vrijeme epidemije koronavirusa našao na udaru kritika poznatog znanstvenika Ivana Đikića koji ga je prozvao za sukob interesa zbog prodaje antigenskih testova i članstva u Znanstvenom savjetu Vlade.

Primorca dobri odnosi vežu sa SAD-om, ali i Izraelom. U prošlosti se čak spekuliralo o njemu kao savjetniku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Uz znanstvenika i sportaš

Primorac se bavio i taekwondom te je bio juniorski viceprvak bivše države i počasni nositelj crnog pojasa 7. Dan, koji mu je 2019. godine uručila Europska taekwondo federacija. U američku Taekwondo Kuću slave primljen je 2015. godine, a 2020. izabran je za člana Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora te imenovan na dužnost potpredsjednika Hrvatskog taekwondo saveza.

Sa Sanaderom započeo i završio svoj politički put

Primorac je svoj politički put započeo na poziv Ive Sanadera 2003. godine. Građani su ga, u vrijeme kada je bio ministar, doživljavali pozitivno te je uživao veliku potporu javnosti.. On je 2007. godine bio HDZ-ov kandidat za Sabor u 11. izbornoj jedinici u kojoj je ostvario potporu od 82 posto.

Dužnost ministra znanosti, obrazovanja i športa obnašao je od prosinca 2003. do srpnja 2009. godine kada je podnio ostavku i to na isti dan kada i premijer Ivo Sanader.

"Došao sam na poziv Ive Sanadera i s njim odlazim", rekao je tada Primorac. Ipak, nakon odlaska iz Vlade rekao je i to da ga je Sanader izigrao.

"Nikad u životu nisam nikome od suradnika nešto obećao, a da to nisam ispunio. Nikada nikoga ne bih iskoristio za izbore pa ga onda izigrao", izjavio je Primorac 2009.

Tijekom svog mandata pokrenuo je projekt besplatnih udžbenika, a na sveučilištima i veleučilištima zaživio je Bolonjski sustav. Karijeru ministra obilježili su mu i prosvjedi studenata koji su tražili besplatno školstvo. Studenti su Primorca tako dočekali ispred zgrade nakon jednog intervjua i vikali: "Ostavka, ostavka". Primorac se u tom trenutku dobro snašao pa je počeo vikati "Ostavka" s njima, ali je ubrzo nakon toga i podnio ostavku.

Nakon odlaska s ministarske dužnosti nije se vratio u Sabor te je odbio sve povlastice, kao i pravo na dužnosničku plaću 6+6.

Nakon što je otišao iz Vlade, Primorac je napustio i HDZ - navodno zbog neslaganja s izdavanjem iz proračuna za njegov resor. Iste je godine prvi put izašao na predsjedničke izbore kao nezavisni kandidat. Na kraju se našao na petom mjestu sa 115.000 glasova. U to je vrijeme HDZ-ov kandidat bio Andrija Hebrang koji nije uspio pobijediti SDP-ovog Ivu Josipovića.

Nakon izbora, Primorac se povukao iz politike i posvetio znanstvenoj karijeri. Ipak, pravosuđe ga je optužilo zbog afere Touareg. DORH ga je teretio da je 2008., tijekom zabrane nabave automobila, poticao tadašnjeg ravnatelja Zavoda za norme Dragutina Fundu da mu nabavi novi luksuzni službeni terenac VW Touareg. Primorac je oslobođen svih optužbi.

