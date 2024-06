Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i jače izraženi te obilni, posebice na istoku. Prema večeri postupno smirivanje i djelomično razvedravanje, ponajprije na Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, uz pljuskove prolazno pojačan. Na Jadranu će puhati jugo te sjeverozapadnjak, kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25 °C, piše DHMZ.

U istočnoj Hrvatskoj uzdano narančasto upozorenje. Moguće je grmljavinsko nevrijeme s tučom i prolazno jakim vjetrom. Vjerojatnost grmljavine je veća od 60 posto.

Velika oluja zakuhava se iz sata u sat.

Prognoza u 15:30 sati.

Prognoza u 16:45.

Prognoza u 19:00.

Zagreb

U Zagrebu danas nestabilno. Umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom, moguće izraženim. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno moguće i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 22 °C.

Istočna Hrvatska

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, poslijepodne i pljuskovi s grmljavinom, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i zapadni, uz pljuskove prolazno pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 25 °C.

Središnja Hrvatska

Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, osobito od sredine dana kada se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, moguće je jače izraženi i obilni. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 22 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno oblačno i kišovito, lokalno uz obilniju oborinu i grmljavinu. Vjetar slab, ponegdje i umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 20 °C.

Istra

Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, prema kraju dana prestanak oborina i smanjenje naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a navečer jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 20 do 23 °C.

Sjeverni Jadran

Promjenljivo uz povremenu kišu, a mogući su i neverini. Kasno popodne postupno smanjenje naoblake i smirivanje. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 23 °C.

Dalmacija

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno će padati kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i jače izraženih. Prema večeri smirivanje i smanjenje naoblake. Slabo do umjereno jugo okrenut će na sjeverozapadnjak, prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 25 °C.

