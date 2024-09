Pretukli mačića, ispalo mu oko: 'Toliko tuge... sve u ustima je zagnojeno i paljeno'

Uznemirujuće fotografije mačića kojeg je netko pretukao objavili su na Facebook stranici "Napuštene šapice Solin". Mačić je navodno ostao i bez oka te fotografije otkrivaju zaista zastrašujuće stanje ove životinje.

Foto: Privatni album

Objavili su da je napravljen RTG koji je otkrio da mačić ima tri frakture na gornjoj i donjoj vilici, da su maci pukla tri zuba te da joj je oko iskočilo van.

Foto: Napuštene šapice Solin

"Toliko bola i tuge u svom životu ima, a tek joj je četiri mjeseca. Oksi je ove ozljede zadobila vrlo vjerojatno prije 7 dana. Toliko Vet kaže da je minimalno stara ozljeda. Sve u ustima joj je zagnojeno i upaljeno, a o oku da ne govorim", objavili su u ovoj Facebook grupi.

Razgovarali smo i sa ženom koja ga je preuzela rekavši da ga čeka operacija u petak. "Maca ne može jesti radi prijeloma", otkrila nam je u kakvom je stanju.

Navode i da ovo mače, inače ženkice, treba na skupu operaciju te pozivaju na pomoć. Detalje možete vidjeti u njihovoj Facebook stranici OVDJE.

Sadizam kao antisocijalni poremećaj ličnosti

Inače, nerijetko se javnost šokira nasiljem nad životinjama. Početkom godine razgovarali smo za danas.hr s forenzičkim psihijatrom dr. Goranom Arbanasom iz Psihijatrijske bolnice Vrapče o tome zašto su pojedinci surovi prema životinjama koje u naravi imaju povjerenje prema ljudima

Dr. Arbanas je tada rekao da se u takvim slučajevima radi o sadizmu, odnosno namjernom izazivanju osjećaja boli prema drugom živom biću.

"Sadizam može biti prema ljudima i prema životinjama i to je jedan od značajnijih simptoma antisocijalnog poremećaja ličnosti. Ipak, ako netko ima samo taj simptom, to nije dovoljno da dobije dijagnozu antisocijalnog poremećaja ličnosti. Drugi je simptom za tu dijagnozu odsutnost osjećaja krivnje i empatije, tu je i kršenje društvenih normi, potom impulzivno ili eksplozivno reagiranje te drugi simptomi. Samo zlostavljanje životinja je i predznak, naročito ako se javi u ranijoj dobi. Ako se dijete sadistički ponaša prema životinjama, velika je šansa da će razviti antisocijalni poremećaj ličnosti. Naime, to je osoba koja ne empatizira sa živim bićima, a prirodno je da suosjećamo kada vidimo da životinja ili druga osoba pati", rekao je dr. Arbanas.

Ako netko muči ili ubije životinju pred drugima, tu se postavlja pitanje kako netko može samo gledati i ne reagirati na nasilje? Dr. Arbanas je rekao da se tu radi o slučaju promatrača te tu vrijedi pravilo – što je više promatrača, to je manja šansa da netko reagira.

"Slično je kada netko sretne osobu koja leži na cesti. Ako nema nikoga, veća je šansa da će pomoći, a ako je puno ljudi – tada će pomisliti da će 'onaj drugi pomoći' i na kraju možda nitko ne pomogne. Što je više promatrača, njihova se odgovornost dijeli na njih više. Isto je i kad netko tuče djecu u zgradi i nitko ne zove policiju. Da se radi o kući u kojoj je samo dva stanara, veća je vjerojatnost da će jedan reagirati", rekao je Arbanas.

