Ivanu Bulju, osuđenom za ubojstvo Anđele Bešlić (16) koji je u travnju izašao iz zatvora nakon 22 godina iza rešetaka, moglo bi se opet suditi za taj zločin. Naime, Visoki kazneni sud prihvatio je njegovu žalbu oko obnavljanja kaznenog postupka i ukinuo prvostupanjsko rješenje Županijskog suda u Splitu čime se predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.

Bulj je, podsjetimo, na Županijskom sudu u Splitu osuđen za teško ubojstvo maloljetne osobe na 27 godina zatvora, a Vrhovni mu je sud zatim smanjio kaznu na 22 godine. U travnju mu je kazna istekla, a RTL je ekskluzivno snimio njegov izlazak iz zatvora. Tada nam je pred kamerama poručio "nisam to učinio", tvrdeći kako na sudu "nema nijedan dokaz" protiv njega i najavio da će tražiti obnovu postupka.

Bulj je žalbu podnio osobno zbog, kako je tvrdio, "pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničkog stanja, bitne povrede odredaba kaznenog postupka i 'povrede materijalnog prava', s prijedlogom da se rješenje preinači tako da se dopusti obnova kaznenog postupka, podredno da se predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje", stoji u rješenju koji smo dobili na uvid.

Svirepi zločin iz 2003.

Prvostupanjski sud odbacio je njegov zahtjev za obnovu kaznenog postupka, navodeći da je njegov zahtjev neosnovan te da nije iznio nikakve nove dokaze i da nisu ispunjeni uvjeti za obnovu kaznenog postupka. Međutim, drugostupanjski je sud ocijenio da nisu prihvatljivi razlozi prvostupanjskog suda za odbacivanje zahtjeva za obnovom kaznenog postupka zbog čega će se o eventualnom obnavljanju kaznenog postupka opet odlučivati na prvostupanjskom sudu.

Podsjetimo, šesnaestogodišnja Anđela Bešlić u kobnoj noći 3. ožujka 2002. godine vraćala se s koncerta. Nekoliko stotina metara od kuće u automobilu ju je presreo Ivan Bulj. Ušla je u njegov auto vjerujući da će ju odvesti kući, ali on je skrenuo s ceste, odvezao je na nepristupačan predio Vidovo gdje ju je, prema optužbama, ubio tupim predmetom.

Njezino je tijelo odvukao preko žičane ograde i bacio u jamu 500-njak metara od njezine kuće. Prekrio ga je suhim granjem, a mjesec dana kasnije leš je pronašao prolaznik dok je šetao psa.

Bulj se na kraju sam predao policiji nakon što je shvatio da privatna istraga Anđelina oca vodi do njega. Optužba ga je teretila i da je silovao nesretnu djevojku, no za to nije osuđen zbog nedostatka dokaza. Jedini materijalni dokaz koji je pronađen mjesecima nakon ubojstva je dlaka izuzeta iz Buljeva automobila.

Kada se ispostavilo da je Bulj ubio 16-godišnju susjedu Anđelu, njegova supruga je s djecom zauvijek napustila Sinj. Otišla je u malo mjesto u Slavoniji i nije se vraćala. Bulj je, međutim, nakon izlaska iz zatvora najavio svoj povratak u Sinj, što mještani nisu dobro prihvatili.

