Preminuo Siniša Švec: 'On je radio najbolje na svijetu'

Preminuo je Siniša Švec, osnivač Yammat FM-a. Švec je bio i jedan od najpoznatijih radijskih voditelja, radio je čak 27 godina na radiju 101.

Vijest o tome objavili su na društvenim mrežama gdje se redakcija oprostila podužom objavom: "Tužni objavljujemo - otišao je jedan od najboljih među nama, Siniša Švec. Jedan od idejnih pokretača i osnivača Yammat FM-a, svojom radijskom kreacijom obojao je naš zvuk, suautor je mnogih naših projekata, jedna od pokretačkih sila naše radijske snage..."

Kolege su se oprostile naposebno emotivan način: "Švec je bio naš kolega, ali i prijatelj dugi niz godina s kojim smo dijelili misli, vizije i, ne manje važno, smisao za humor. Radio vas veže na poseban način, medij je to za koji živiš i koji postaje tvoj život. Na nama je da sada nastavimo živjeti i svaki dan oživljavamo sve ono što smo davno sanjali, još dok smo bili teenageri i, iako se puno toga promijenilo, naša strast - nije. Nevažno je koje vrijeme imate pred sobom; ništa vas ne može pripremiti na bol gubitka i svatko se s njom nosi na svoj način, a mi ćemo kako najbolje znamo - u eteru. Švec, voljeli smo što si bio s nama. <3".

Milan Peh napisao je: "Još kao klincu po glavi mi se vrtjela ideja da bih jednog dana mogao raditi na radiju…a kad sam čuo njega, bio sam siguran da želim raditi na radiju. Jer, iako se radio doma slušao otkad znam za sebe, kada sam čuo njega bilo je to nešto sasvim drugo – Siniša Švec, potpuno drugačiji… i neponovljivi! A onda sam i ja došao na radio i od prvog ozbiljnijeg kontakta kada me pitao „jel' voliš ti hladne pohance?”, a ja odgovorio da ne znam, jer se ne stignu ohladiti, nekako smo kliknuli… i gotovo 35 godina kasnije, od kojih smo 20-ak provodili često urnebesna jutra petkom u eteru, izuzetno sam mu zahvalan na svemu što sam od njega, posredno i neposredno, naučio da bih i dan-danas mogao raditi najbolji posao na svijetu… A taj najbolji posao na svijetu, on je radio najbolje na svijetu"

