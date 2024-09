Predstavnica TikToka Agnieszka Zamęcka na ovogodišnjem SoMo Borcu o AI-ju

Umjetna inteligencija već je uvelike postala dio svakodnevice, a integrirani je dio mnogih industrija. Na ovogodišnjem SoMo Borcu koji će se održati 25. listopada u Studentskom Centru u Zagrebu, jedna od glavnih tema jest AI, a stručni predavači iz područja advertisinga i medija na cjelodnevnoj će konferenciji objasniti korištenje u svakodnevnom radu.

Agnieszka Zamęcka, Business Partnership Manager u TikTok-u za E-commerce Vertical održat će predavanje na temu “Unlock Tomorrow: TikTok and AI Driving the Future of Commerce”. Agnieszka ima više od 9 godina iskustva u upravljanju marketinškim strategijama s fokusom na e-commerce. Ističe kako spajanje kreativnosti TikToka i potencijala kojeg nudi s uvidima koje možemo dobiti pomoću umjetne inteligencije, omogućuje brendovima da dopru do željene publike i poboljšaju svoju digitalnu prisutnost.

SoMo Borac ove godine održava drugu po redu cjelodnevnu konferenciju, a osim Agnieszke, organizatori pripremaju mnoštvo zanimljivih predavača koje će najaviti uskoro. Sve novosti oko ovogodišnjeg izdanja možete pratiti na SoMo Borac newsletteru, na web stranici te na SoMo Borac Facebooku, Instagramu i LinkedInu. Dok čekate najnovije informacije o tome što organizatori pripremaju ove godine, na YouTube kanalu poslušajte prošlogodišnja predavanja.

