Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas na obilježavanju 30. obljetnice ustroja 1. hrvatskog gardijskog zbora, Dana Počasno-zaštitne bojne i Dana Vojne kapelanije "Sveti Valentin". Tim povodom pripadnicima Počasno-zaštitne bojne dodijeljena su odličja i poticajne mjere, a Milanović je održao i prigodni govor.

Nakon obilježavanja, Milanović je komentirao aktualna zbivanja u Hrvatskoj. Uvodno je komentirao da mu je bilo zadovoljstvo četiri godine zapovijedati Robertu Hranju. "Teško je nadomijestiti takve", rekao je, dodajući da Hranj odlazi u mirovinu.

Komentirao je Plenkovićeve oštre izjave prema europskoj tužiteljici.

"Neke poslove mora raditi elita, ali ne lopovska nego populistička. Stalno upozoravam da je bilo kakava zaluđenost Bruxellesom dvosjekli mač", kaže.

"Baš sada se gospodin AP odlučio na to okomiti, sada kada je njega dotaknulo. Ja imam svoje mišljenje oko niza tih uzurpiranih funkcija u Bruxellesu, a Plenković je svjetski rekorder u trčanju u zagrljaj njima", kazao je.

Rekao je da mu je europska tužiteljica vrlo suzdržano to rekla. "Kad taj isti Bruxelles šmirgla Poljake, Slovake, onda Plenković nema senzibilitet prema tome".

"On sada sebe predstavlja kao velikog hrvatskog muža. Tko te šiša frajeru", rekao je.

Za Kovesi kaže da je slična Plenkoviću te da je ona političarka. Rekao je da je ona na to mjesto došla političkom trgovinom. Komentirajući situaciju na Geodetskom fakultetu, kaže: "Sada mu je izletio jezik kao snahi u Šumi Striborovoj. To nije tvoj posao čovječe, trebao si ranije razmišljati o tome", dodao je.

Za europske tužitelje kažu da su to ljudi koji imaju svoj posao.

“Naravno da je u interesu istražiti sve jer kradu. Turudić je doveden da sve to zataška i to izluđuje Plenkovića. Skovao je lukavi plan kao Baldrick, ali oni imaju svoj posao. Htio je porobiti DORH i evo što je dobio. Ovaj tip kojeg je progurao, neće moći taj posao normalno raditi ni minute. Što god da napravi, sve će se preispitivati", rekao je.

Za ovu Vladu rekao je da je najprljavija u hrvatskoj povijesti. "Ono što vidimo je zastrašujuće. Hrvatska nazaduje, i to katastrofalno nazaduje", rekao je.

Kaže da nema iluzije o europskim mehanizmima.

"Ovi iz Europe, ne mogu reći da kradu, oni se bave sprječavanjem krađe. Ali skloni su svakakvim sredstvima. Tražite od mene da u srazu notornog AP-a i EU zauzimam stranu. Ne želim to raditi. Čak niti kada je Plenković u pitanju ne želim to raditi", rekao je.

Herkul se okreće u grobu

O prosvjedima kaže da se skupilo dosta ljudi.

"Poruke su bile grube, neke manje grube. To je posao ljudi koji su to radili, ljudi iz opozicije", rekao je.

"Ovi su odmah krenuli pričati Stepincu. Stepincu je bolje bez HDZ-a", rekao je.

"Plenković se garantirano družio i lizao s onima koji su Stepinca strpali u zatvor", dodao je.

"Herkul se okreće u grobu, koliko je herojstvo Turudića, što ne rehabilitira Zrinske i Frankopane, evo prilike, pa nećemo zaratiti s Austrijancima.

Komentirao je nadolazeće izbore.

"Najbolje bi bilo da budu odmah. Ali vidite kako se Plenković ponaša, on to smatra privatnom prčijom. Naši ljudi imaju pravo znati. Ja sam početkom kalendarske godine otklonio sve sumnje kad će biti izbori – u jesen, listopad ili studeni. U siječnju sam svima dao kisika. Nisam bio toliko ciničan da ljudima zadnji tren povećam plaće… Malo Stepinca, malo plaća, malo Bleiburga, još to čekam da se pojavi… Nacionalizam i šovinizam su standardno utočište svih hulja. Kad nestane pravih argumenata, prikazuju se onime što nisu, a nisu patrioti. Ovo je mrcvarenje. Sanaderovo doba je doba nevinosti", kazao je Zoran Milanović.