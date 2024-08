Milanović o slučaju helikopter: 'Plenković i Anušić ne znaju razlikovati Black Hawk od ruskog helikoptera'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj prisezi 43. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Vojarni 123. brigade HV-a u Požaegi na kojoj je predviđen njegov prigodni govor. Prisegnut će 167 ročnica i ročnika.

Nakon prisege, dao je izjavu za medije. Dotaknuo se teme skorog uvođenja vojnog roka kazavši da je to ideja koja nije za odbaciti, ali da o tome treba razgovarati.

"Pozivam Plenkovića, a ne Anušića jer je on samo njegov izvršitelj, da se tome razgovara. Nisam protiv vojnog roka, ali treba donijeti odgovarajuće zapovijedi. Mislite donositi zapovijedi bez mene? Kako ste to zamislili, na silu? Što dobivamo, što gubimo? Koliko nam već kronično nedostaje dočasnika da bismo popunili predviđeni ustroj koji postoji prema planovima? Sad će dio ljudi biti prebačen na osmotjednu obuku. Tko je smislio da to bude osam tjedana? To je došlo iz kabineta, od Anušića ili nekoga. Osam tjedana je baza da nauče stajati na postrojbi, nakon toga se moraju specijalizirati. Temeljna pješačka znanja se mogu naučiti u osam tjedana. Ali ništa od toga ne može bez razgovora i dogovora", napomenuo je.

Otvorio je pitanje koliko će se ljudi odazvati vojnom roku s obzirom na priziv savjesti. "Njime se od 2007. Počelo koristiti 80 posto potencijalnih ročnika pa smo odlučili odustati od vojnog roka. Koliko će ljudi biti motivirano? Hoćemo li skupiti 5 puta po 800 ročnika. Plan, opet ne znam čiji, je 4000 vojnika na najosnovnijoj razini obuke godišnje. Imamo li mi te ljude ili to netko sve radi da bi se netko dopao nekome politički?", kazao je Milanović.

Naglasio se da sustav ne bi tako trebao funkcionirati. Istaknuo je da premijer Andrej Plenković "stalno mimo Ustava pokušava na silu s laktom progurati" te da druge optužuje da krše Ustav. "Ja Ustav branim već pet godina i radit ću to i dalje. Opasan sam samo verbalno za neke ljude. Za nasilnike sam opasan, prema slabijima pristojan", dodao je.

Novinari su predsjednika pitali o letovima Black Hawk helikopterima nakon što su VSOA-i prijavljene zasad nepoznate osobe zbog sumnje da us tijekom srpnja i kolovoza u više navrata državne tajne učinile dostupnima neovlaštenim osobama, odnosno odavale tajne podatke o njegovu kretanju, gdje je i kad trebao uzletjeti i sletjeti vojnim helikopterom Black Hawk.

"To novo otkrivanje podataka o budućim letovima štićene osobe… Plenkovićevo ministarstvo je po službenoj dužnosti o tome obavijestila SOA-u i VSOA-u i to je unutar sustava. Vrlo dobro znati tko je to bio jer imamo podatke od novinara", kroz smijeh je ironično rekao.

"Novinari sami cinkaju svoje doušnike. To je jadno i to se ne radi, ali s takvim ljudima imamo posla", dodao je.

Na pitanje smeta li mu što novinari znaju, također je ironično odgovorio da je "poznat po tome da donosi zakone kojima prijetim tamnicom novinarima. Po tome sam bio poznat i prije nego što sam bio poznat", poručuje.

"Kakve su to priče? Ali postoje klasificirani podaci i oni iz ruke ne smiju ići dalje. Ako ih netko da najdražoj osobi na svijetu, knezu Miškinu, idiotu od Dostojevskoga, prekršio je propis. Ta je osoba prijestupnik i gubi sigurnosni certifikat. Jer je to prvo što dobije kad radi u sustavu nacionalne sigurnosti i to potpisuje. Zaštita tih podataka nije bez veze. Ne treba svatko to zna. Kad je letio Tuđman dok je bio rat ili Kolinda Grabar Kitarović, to se može kasnije saznati, a ne unaprijed da netko dođe i snima. Dobro dok je to televizija, a što ako netko ima oružje? Pa gleda helikopter kako se spušta… Ali to je posebna vrsta Black Hawka, plavkaste boje, rađen je u Rusiji, i zove se MI17Hash, ali to je Black Hawk. Plenković i Anušić ne razlikuju Black Hawk od ruskog helikoptera", poručuje.

Mene cijelo ljeto prevoze ruskim helikopterima. Kakva je razlika? Nikakva. Sutra može doći taj Black Hawk koji je kupljen za HDZ-ovce kao i Challenger da HDZ može letjeti na stranačke festivale u Finsku. Međutim, kao za vraga, ne samo da su zločesti, nego nisu u stanju pogledati. To je ruski helikopter", tvrdi Milanović.

