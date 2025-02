Pratite let viceprvaka svijeta! U avionu traje pravo slavlje, znamo što im se još sprema na Trgu

Hrvatski rukometaši krenuli su prema Zagrebu. U Zračnu luku Franjo Tuđman trebali bi sletjeti oko 14:25. Atmosfera je sjajna bila već na samom aerodromu, ali i avionu. Te snimke pogledajte OVDJE.

Airbus A220-300 je avion naših rukometaša, a let OU1471 možete pratiti i OVDJE. Trenutno je let hrvatskih rukometaša iz Osla prema Zagrebu najpraćeniji let u svijetu. Svakog trenutka više od 1500 ljudi ga prati.

Foto: Flight Radar

Iz MORH-a su nam potvrdili da će dva Rafalea pratiti avion oko 14:30 i preletjeti iznad Trga.

Foto: Flight Radar

Cijeli doček pratite na našem portalu i na RTL televiziji od 13.45.

