Postavljene nove kamere za nadzor prometa. Ima jedna novost

Ministarstvo unutarnjih poslova do kraja rujna postavilo je kućišta za kamere na 57 novih lokacija, a do kraja godine u planu je postavljanje na još 27 lokacija, piše Autonet. Riječ je lokacijama na području 12 Policijskih uprava, najviše na području PU Primorsko-goranske gdje će biti postavljeno čak 20 kućišta do kraja godine.

Lokacije kućišta

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pored same Rijeke i okolice, po jedno kućište planirano je i za otoke Cres, Mali Lošinj, Rab kao i dvije za otok Krk. Odmah u blizini, na području PU Istarske već je postavljeno 13 kućišta. Tako je sada potrebno obratiti više pozornosti kad se vozite kroz Rovinj, Tar, Motovun, Buzet, Buje, Potpićan, Plomin, Lupoglav, Čepić polje, Vižinadu, Cvitane te Cerovlje.

Po devet je novih lokacija je na području PU Sisačko-moslavačke i PU Zadarske, osam na području PU Ličko-senjske i PU Dubrovačko-neretvanske. Jednu je dobila PU Splitsko-dalmatinska i to u Makarskoj (na D8, Dubrovačka ulica kod kbr. 29) i PU Vukovarsko-srijemska, i to na nerazvrstanoj cesti Vinkovci-Rokovci kod raskrižja za Lovačko društvo Kunjevci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još po dvije su dobile PU Koprivničko-križevačka i PU Krapinsko-zagorska. Četiri su na području PU Požeško-slavonske te njih sedam na području PU Šibensko-kninske.

Na red došle i autoceste

Iako su do sada dva kućišta bila postavljena na zagrebačkoj obilaznici, velika je novost da se sada nekoliko kućišta nalazi na autocesti.

Tako je PU Krapinsko-zagorska dobila kućište na autocesti A2, kod mjesta Đurmanec. Najviše ih je na području PU Primorsko-goranske i to na A7 kod Matulja, između čvora Jurdani i tunela Jušići, zatim između tunela Škurinje I. i tunela Katarina, zatim kod Bakra između tunela Burlica i čvora Šmrika te između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dvije su i lokacije na A6. Tako je jedna prije samog vijadukta Zečeve Drage, te jedna prije same Rijeke, kod Orehovice prije vijadukta Svilno, oba kućišta u smjeru Rijeke.

Kućišta bez kamera

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do kraja godine, na 588 lokacija diljem Hrvatske nalazit će se kućišta za smještaj kamera za nadzor brzina. Tada će na raspolaganju biti ukupno 194 kamere za nadzor brzine, a koje se premještaju iz kućišta u kućište prema internom rasporedu svake od Policijskih uprava. Novost je i da ovaj zadnji val postavljanja kućišta i kamera donosi i novi oblik kućišta.

Riječ je o crnim kućištima, a pored samog prekoračenja brzine dobra kakvoća kamera znači da se vozači u prekršaju mogu kazniti i za nekorištenje sigurnosnog pojasa odnosno korištenja telefona na nepropisan način.

POGLEDAJTE VIDEO: Alkohol, brzina, cjelokupna situacija. Sve to odlučivat će koliko kaznu bi vozač mogao dobiti