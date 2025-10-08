Posljednje zbogom 'Čehu' sa zagrebačkih ulica: Njegovu burnom životu došao je kraj

Zagrepčani su jutros mogli svjedočiti neobičnom prizoru u centru grada. Djelatnici ZET-a su vučnim vozilom prevozili stari tramvaj CKD Tatra T4 iz jednog spremišta u drugo.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Foto: Patrik Macek/pixsell

Sudeći po stanju tramvajskog veterana na kojem su vidljivi tragovi godina i "burnog" života ovo je njegova posljednja vožnja zagrebačkim ulicama.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Foto: Patrik Macek/pixsell

'Čeh' u Zagrebu

Tatra T4, nadimka Čeh u Zagrebu, tip je tramvaja kojeg je proizvodila češka, odnosno tadašnja čehoslovačka tvrtka ČKD Tatra. Za Zagreb proizveden je 51 tramvaj. Prva serija od 28 tramvaja 1985., a druga od 22, 1986. godine.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Tramvaj je bio popularan, ali je ZET je imao velikih problema s jednim primjerkom, tramvajem broj 489, koji je bio iznimno nepouzdan. Bio je poznat po čestim kvarovima, osobito na sustavu vrata, motorima i kočnicama.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Zbog toga je bio namijenjeni za linije s manjim prometnim opterećenjem. Najčešće su prometovali na linijama 1, 3, 9, 13 te noćnim linijama.

