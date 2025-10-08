Posljednje zbogom 'Čehu' sa zagrebačkih ulica: Njegovu burnom životu došao je kraj
Tatra T4 bio je tip tramvaja kojeg je proizvodila češka, odnosno tadašnja čehoslovačka tvrtka ČKD Tatra. Za Zagreb proizveden je 51 tramvaj
Zagrepčani su jutros mogli svjedočiti neobičnom prizoru u centru grada. Djelatnici ZET-a su vučnim vozilom prevozili stari tramvaj CKD Tatra T4 iz jednog spremišta u drugo.
Sudeći po stanju tramvajskog veterana na kojem su vidljivi tragovi godina i "burnog" života ovo je njegova posljednja vožnja zagrebačkim ulicama.
'Čeh' u Zagrebu
Tatra T4, nadimka Čeh u Zagrebu, tip je tramvaja kojeg je proizvodila češka, odnosno tadašnja čehoslovačka tvrtka ČKD Tatra. Za Zagreb proizveden je 51 tramvaj. Prva serija od 28 tramvaja 1985., a druga od 22, 1986. godine.
Tramvaj je bio popularan, ali je ZET je imao velikih problema s jednim primjerkom, tramvajem broj 489, koji je bio iznimno nepouzdan. Bio je poznat po čestim kvarovima, osobito na sustavu vrata, motorima i kočnicama.
Zbog toga je bio namijenjeni za linije s manjim prometnim opterećenjem. Najčešće su prometovali na linijama 1, 3, 9, 13 te noćnim linijama.
