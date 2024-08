Od srpnja se opraštamo uz vrućinu koja je obilježila i cijeli mjesec. Iako nismo prešli 40 Celzija, bit će ovo u mnogim našim mjestima najtopliji srpanj u povijesti mjerenja. Pripomogao je tome neobično dugačak toplinski val koji se ponegdje u Dalmaciji nije ni prekinuo, tek je malo popustio.

Česte su bile tropske noći, a primjerice, u gorju je samo u tri navrata išlo ispod 10 Celzija noću. No, bilo je i kraćih te intenzivnih promjena vremena na kopnu uz nejednoliko raspoređenu obranu, lokalno ekstremnu, u svega nekoliko sati. Na moru su se takve promjene očitovale burom koja je nerijetko puhala kao topao fen.

Prvi dan kolovoza tako započinjemo pretežno sunčano, pa i vedro, bit će mirnije. Izostat će neki značajniji vjetar, možda samo slab sjeverozapadnjak prema otvorenome moru. Najniža temperatura na kopnu malo viša, mnogima prilično ugodna za spavanje, od 12 do 16 stupnjeva. Na bez bure, malo manje toplo, oko 23-24 Celzija.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj na početku još vruće, vrlo vruće i sparno, no postupno prema večeri sve nestabilnije. Naime, uz jači razvoj oblaka raste šansa za kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom, a neki od njih mogu biti i izraženiji. Prije toga, temperatura oko 34 do 35.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ostaje većinom sunčano, a bit će i tu toplije nego u srijedu. Vrlo vruće, oko 35, lokalno čak 36 Celzija, a malo oblaka tek će prema večeri stići u zapadnije krajeve, samo uz malu mogućnost kiše.

U Dalmaciji ostaje obilje sunca i vedrine, vrućine koja će opet biti neugodna. Tek kakvu takvu manju ugodu može pružiti mjestimice slab vjetar s mora, no u zaleđu vrlo vruće do čak 37 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu postupno će nicati sve više oblaka, ponajprije u gorju i u unutrašnjosti Istre gdje je moguć pokoji pljusak, no kasnije navečer znatno nestabilnije, a očekuje se i grmljavinsko nevrijeme te uz njega pojačan vjetar.

Idućih dana na kopnu promjenjivo je i nestabilnije. Povremena kiša, pljuskovi i grmljavina, ali se najviše očekuju u dva vala. Najprije u prvom dijelu petka, a onda opet izraženije u noći na subotu. Pritom će osvježiti, a razvedravanje i smirivanje slijedi već od nedjelje. Na Jadranu na prijelazu s petka na subotu najizgledniji pljuskovi, a tijekom subote samo pokoja nevera proći će Dalmacijom. Prolazno će zapuhati jugo, a onda slijedi razvedravanje uz kratkotrajnu buru.

