Ovaj Dom zdravlja izgleda kao mjesto koje je davno pregazilo vrijeme, a o obnovi još nema govora

Posjetili smo Dom zdravlja u Hrvatskoj Kostajnici, a stanje je, pa samo i naoko, za obnovu. Iz Upravnog odjela za poslove župana pohvalili su se iznosima obnove i novitetima. Neka naša pitanja u vezi Doma zdravlja u Hrvatskoj Kostajnici ipak nisu zaobišli. To je zgrada o kojoj smo pisali još u 2020. godini i to prije potresa. Stanje u to vrijeme: krov i nakon sanacije prokišnjava, toliko da se 2018. godine dio zida srušio, medicinsku opremu povremeno su morali tražiti iz donacija, a neko vrijeme nije bilo ni grijanja. Danas imaju struju, zgrada ne prokišnjava, ali ostali su tragovi na zidovima koji bude neugodu.