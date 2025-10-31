Porezna uprava objavila popis najvećih dužnika: Jedno ime uvjerljivo se ističe

Porezna uprava objavila je listu najvećih dužnika u zemlji. Na prvom mjestu je riječka poduzetnica Gordana Dobrijević čije tvrtke D.M.G.S. Trade Desk j.d.o.o. i Ma.Di.trading consulting d.o.o. duguju državi ukupno 70,5 milijuna eura, piše Jutarnji list.

"U odnosu na tvrtke D.M.G.S. Trade Desk j.d.o.o. i Ma.Di.trading consulting d.o.o. od strane Porezne uprave provedene su dodatne mjere radi provjere mogućih elemenata skrivanja imovine i izbjegavanja plaćanja poreznog duga", stoji u napomeni.

Njezine tvrtke su ovog proljeća poslane u stečaj zbog dugotrajne blokade računa, pa je pitanje kada će se i koliko država od nje naplatiti. Inače, riječ je o dugu D.M.G.S. Trade Desk j.d.o.o.-a i Ma.Di.trading consulting d.o.o.-a za trošarine i carine.

Slijede Tvornica duhana Udbina d.o.o. u stečaju s dugom od 23,6 milijuna eura i Damex Gradnja d.o.o. u stečaju od kojeg država potražuje 11,4 milijuna eura. Među prvih sto tvrtki s najvećim poreznim dugom 23 su u stečaju. Dodatne tri su u likvidaciji.

Na listi su i državne tvrtke

Među sto tvrtki s najvećim poreznim dugom dvije su tvrtke u državnom ili javnom vlasništvu. Riječ je o Trajektnoj luci Split d.d. s dugom od 875 tisuća eura i o Uljaniku Brodogradnji 1856 d.o.o. koju je država osnovala radi ostanka tradicije brodogradnje u Puli. Dug potonje tvrtke prema državi iznosi 1,1 milijun eura.

Među prvih sto je i jedna poslovna banka, BKS Bank AG koju Porezna uprava tereti za dug po osnovi poreza na dobit od 7,3 milijuna eura. Riječ je o hrvatskoj podružnici austrijske BKS Banke koja je na hrvatsko tržište stigla 2007. preuzimanjem riječke Kvarner banke. Ukupno je 1316 tvrtki na popisu najvećih poreznih dužnika pravnih osoba

Dvojac iz Varaždina

Na vrhu liste dužnika obrtnika i drugih građana koji imaju registriranu neku djelatnost, na vrhu su Andrej Peras iz Varaždina i Krunoslav Katalenić iz Presečnog u Varaždinskoj županiji. Od Perasa i Katalenića država potražuje po 20,4 milijuna eura. Treći na listi je Mirko Rapić iz Planog u Splitsko-dalmatinskoj županiji s dugom od 2,5 milijuna eura, slijedi Vlado Rožić iz Karlovačke županije od kojeg država potražuje 2,3 milijuna eura i Suzana Kalaica iz Vinkovaca s dugom od dva milijuna eura. Ukupno je 3777 građana na listi najvećih poreznih dužnika.

Okruglih 700

Najveći porezni dužnik pojedinac s registriranim obrtom ili nekom drugom djelatnošću u Zagrebu je Josip Tadić od kojeg Porezna uprava potražuje 1,6 milijuna eura. Spomenute tvrtke Gordane Dobrijević vode se kao porezni obveznici u Zagrebu, pa su i na vrhu najvećih dužnika tvrtki u metropoli. Ukupno su u Zagrebu 672 tvrtke na popisu najvećih poreznih dužnika, a kada su u pitanju Zagrepčani s najvećim poreznim dugom, na listi ih je 700.

Treća grupa dužnika čiju listu Porezna uprava objavljuje su građani, a na vrhu je Gordana Dobrijević s istovjetnim iznosom duga kao i u slučaju njezinih tvrtki. Čak 20 građana Porezna uprava tereti na dug od 20 milijuna eura i više od toga, a među njima su i četiri talijanska državljana. Ukupno je 27.077 građana na popisu najvećih poreznih dužnika.

