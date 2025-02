Porezna uprava objavila nove podatke o bojkotu

Porezna uprava u petak je zbog velikog interesa javnosti objavila usporedne podatke o potrošnji koji su prijavljeni u sustav fiskalizacije.

Odnose se na potrošnju od 00:00 do 15:00 sati za protekla 4 petka i to za Sve djelatnosti i Djelatnost G-47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla​.​

Za Sve djelatnosti

"Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 16 % dok je iznos računa također veći za 17 %. Nadalje, u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 29 % dok je iznos računa također veći za 30 %. Dok je u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. dan kada nije bio bojkot trgovina od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa manji za 9% dok je iznos računa također manji za 10 %.", stoji u priopćenju Porezne uprave.

Za Djelatnost G-47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla​

"Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 25% dok je iznos računa također veći za 37%. Nadalje, u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 48% dok je iznos računa također veći za 58%. Dok je u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. dan kada nije bio bojkot trgovina od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa manji za 15% dok je iznos računa također manji za 20%", dodaju iz Porezne uprave.

Podsjetimo, u petak je počeo treći opći bojkot trgovina. Potrošačima se predlaže da bojkotiraju sve trgovine i benzinske postaje, a od subote da na tjedan dana bojkotiraju kupovinu u trgovačkom lancu Konzumu.

