Porezna uprava oglasila je prodaju vozila diljem Hrvatske koja su zbog dugova ovršena. Tako koprivnički ured Porezne uprave prodaje Renault Megane 1.6 16V (2004. godina). Javna prodaja bit će na adresi ureda Porezne uprave, ispostava Križevci, na adresi I. Z. Dijankovečkog 8. Vrijednost je 1.350 eura.

Navode da zainteresirani mogu razgledati automobil na dan održavanja javne prodaje u dvorištu Porezne uprave od 9.45 do 10 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na javnoj dražbi mogu sudjelovati svi koji prije početka prodaje uplate jamčevinu u iznosu od 10 posto ukupne procijenjene vrijednosti automobila.

Za početak licitacije potrebne su najmanje dvije ponude, a početna cijena na prvoj javnoj prodaji ne može biti niža od dvije trećine procijenjene vrijednosti vozila. Predmeti se kupuju po načelu viđeno-kupljeno, a naknadne se reklamacije ne uvažavaju. Više možete pogledati na OVOJ POVEZNICI.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I ured Porezne uprave ispostava Krapina oglasio je prodaju Volkswagen Passata 1.9 TDI (2000. godina) procijenjene vrijednosti 1.300 eura.

Vozilo će se moći razgledati 11. srpnja od 9 do 9.30 sati na adresi Ivana Rendića 5 u Krapini. Na istom mjestu u 10 sati počinje javna dražba, a uvjet je da se automobil ne može prodati za manje od polovice procijenjene vrijednosti. Navode da se pisane ponude predaju u zatvorenim omotnicama 11. srpnja od 9:30 do 10 sati, a detalje prodaje pogledajte na OVOJ POVEZNICI

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U područnom uredu u Splitu na dražbi se nude sljedeća vozila: Fiat 1.6 Multijet/Doblo 2011. godine procijenjene vrijednosti 5.400 eura, Volkswagen 1.9 TDI (2007. godina) za 2.400 eura, Mazda 1.3 16V SE/Demio za 1.800 eura, Renault Laguna (2003) za 1.737,24 eura te BMW 1200 GS/R (2016) za 12.140,35 eura.

Iz splitske Porezne uprave navode da se vozila mogu razgledati 10. srpnja kod bivše vojarne Sv. Križ Dračevac na parkiralištu Split parkinga od 9.30 do 10 sati. Prodaja će biti 16. srpnja u 9 sati. Navode također da vozila ne mogu biti prodana za manje od 2/3 iskazane procijenjene vrijednosti za prvu prodaju, ispod polovice za drugu prodaju te ispod 1/3 za treću prodaju. Više pogledajte na OVOJ POVEZNICI.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, splitska Porezna uprava imat će još jednu prodaju, i to vozila Nissan Micra (2007.) procijenjene vrijednosti od 2.100 eura, potom Škode Felicije vrijednosti od 300 eura, Fiata Stila (2002.) vrijednosti 310 eura, te Opela Zafire vrijednosti 400 eura. Ta se vozila mogu pogledati 18. srpnja od 9:30 do 10 sati, a prodaja je 25. srpnja u 9 sati. Detalje pogledajte na OVOJ POVEZNICI.

POGLEDAJTE VIDEO Dižu aute na rivi u Crikvenici, ali ne zbog nepropisnog parkiranja