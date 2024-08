Kuća od 100 kvadrata i 1000 eura godišnje poreza? Itekako moguće, evo gdje

Ministar financija Marko Primorac otkrio je u četvrtak konture novog paketa poreznih izmjena, koji uključuje i uvođenje poreza na nekretnine transformacijom poreza na kuće na odmor, kao i izjednačavanje poreznog tretmana dugoročnog i kratkoročnog najma.

Plaćat će se na sve nekretnine osim za one u kojoj osoba živi ili je u trajnom najmu. Za razliku od poreza na kuće za odmor koji je bio opcionalan, porez na nekretnine će biti obavezan.

Kako je RTL ranije doznao, porez na nekretnine iznosit će od jednog do 10 eura po četvornom metru, dok će u naplati zadnju riječ imati jedinice lokalne samouprave. To znači da će vlasnik kuće od primjerice 100 kvadrata, u mjestu s najvišom stopom na godinu plaćati 1000 eura.

S obzirom na to da će jedinice lokalne samouprave imati opciju određivanja različitih poreznih razreda unutar općine i gradova, može se pretpostaviti da će se porez na nekretnine razlikovati od sela do sela i od kvarta do kvarta u gradovima.

Koliko ćemo plaćati porez na nekretnine?

A koliko bi on mogao iznositi po gradovima?

Na tragu poreza kuća za odmor, koji su uveli brojni gradovi, Tportal je izračunao koliko bi mogao iznositi godišnji porez na nekretnine.

U Zagrebu porez na kuće za odmor iznosi pet eura po kvadrati te ako se uvede porez na nekretnine, a gradska se vlast odluči za maksimalnu stopu, iznosit će 10 eura po kvadratu. Na primjeru nekretnine od 70 kvadrata, mogući godišnji iznos poreza bi bio 700 eura, a isto vrijedi i za primjerice Pulu i Dubrovnik koji već oporezuju vikendice po maksimalnoj stopi.

U Splitu je kvadrat kuće za odmor oporezuje s 3,98 eura godišnje što za nekretninu od 70 kvadrata daje 278,6 eura, pod uvjetom da vlasti ostanu pri istoj stopi oporezivanja ili ne odluče različito oporezivati nekretnine na, recimo, Bačvicama i Žnjanu.

U gradu koji manje oporezuje kuće za odmor poput Velike Gorice, trenutno se godišnje za vikendicu od 70 kvadrata plaća 56 eura poreza godišnje. Uvođenjem poreza na nekretnine i udvostručenjem te stope, iznos bi se popeo na 112 eura.

Ako bi se u Karlovcu i primjerice Sisku kvadrat oporezivao s četiri eura, za nekretninu od 70 kvadrata godišnji porez bi dosezao 280 eura. U Slavonskom Brodu za istu nekretninu mogli biste platiti 186,20 eura godišnje ako vlasti kao mogući porez na nekretnine po kvadratu stave 2,66 eura.

