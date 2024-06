Dio nastambi u Zoološkom vrtu u Osijeku poplavljen je zbog visokog vodostaja Drave i podzemnih voda pa neke, inače kopnene životinje, sada plivaju u svojim oazama.

Voda je tako američkom bizonu stigla skroz do trupa i ne vide mu se uopće noge dok stoji. Situacija je nešto bolja u nastambi deva kojima je voda do pola nogu. Nekima se, čini se, to uopće ne smeta pa su odlučile leći baš na tom mjestu i pronaći spas tijekom velikih vrućina.

Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Voda se izlila i po okolnim putevima pa su djelatnici neka područja zoološkog ogradili trakama. Iz Zoološkog su upozorili da je na nekim lokacijama unutar vrta uveden malo izmijenjeni privremeni smjer kretanja.

"Posljednjih dana svjedoci smo prelijevanja Drave na lijevu obalu, a shodno tome, i razina podzemnih voda u ZOO vrtu raste toliko da smo jutros morali zatvoriti dio staza, odnosno prolaza za posjetitelje. Veliki dio zoološkog vrta je prohodan i postavljeni su znakovi novog, privremenog kretanja. Voda se pojavila u nižim dijelovima vanjskih nastambi kod deva, vukova, poni konja, axis jelena, bizona. No, čini se da životinjama to i ne smeta previše jer imaju povišenja gdje mogu boraviti", objavio je Zoološki na Facebooku.

Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Neke su životinje iskoristile situaciju i uživaju u vodi usred prvog ovogodišnjeg toplinskog vala.

Živa se u gradu u petak popela na čak 36 stupnjeva, dok je u Osječkoj regiji upaljen je narančasti meteoalarm. Kod osjetljive populacije, starijih i male djece postoji opasnost po zdravlje zbog visokih temperature i vrućine.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda su ipak upozorili i na moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim i olujnim udarima vjetra. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.

