Novo iskakanje tramvaja iz tračnica.

Kako nam javlja čitateljica, na križanju Savske i Vukovarske stvaraju se gužve.

"Tramvaj je po ne znam koji put ponovno iskočio iz tračnica. Velike su gužve", kratko nam poručuje čitateljica. Riječ je o tramvaju broj 17 koji prometuje na relaciji Borongaj - Prečko.

I ZET je na svojim stranicama stavio obavijest:

"Od 6.54 sati, tramvajski promet je otežan zbog zastoja do kojeg je došlo na Savskoj cesti, kod Ulice grada Vukovara. Tramvajske linije koje dolaze iz središta grada prometuju na Ljubljanicu. U promet su uključeni autobusi koji voze na dionici od Savskog mosta do Trga Mažuranića te od rasrkižja Vukovarske i Radničke do raskrižja Vukovarske i Vrančićeve. Vrbika, kao i od Radničke ulice do Trga Mažuranića."

