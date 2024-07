Rovinjska policija podnijela je prijavu protiv gradonačelnika Rovinja Marka Paliage (50) zbog narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je 20. srpnja u ugostiteljskom objektu, zbog ranijih nesuglasica, nakon verbalne prepirke, fizički napao 52-godišnjaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, ranije smo pisali da je gradonačelnika putem Facebook profila optužio ugostitelj Gordan Jurić. Nazvao ga je "mafiozom" te napisao da ga je nekoliko puta udario šakom u glavu.

Gradonačelnik se nakon prijave obratio službenim priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon što je navedeni gospodin 18. srpnja na društvenim mrežama mene nazvao iznuđivačem i kamatarom po principu talijanske mafije, ali prije svega moju suprugu i kćerku nazvao lopovima koji sa mnom kradu građanke i građane Rovinja, dana 20. srpnja u 16,23 sati nazvao sam gospodina koji se nije javljao na telefon.

Nakon toga otišao sam u njegov ugostiteljski objekt kojom prilikom smo se rukovali i uljudno pozdravili. Svjestan svoje funkcije i činjenice da sam samim time i pod povećalom javnosti prihvativši i da sam predmet kritika, zamolio sam ga da s društvenih mreža obriše dio komentara u kojem spominje moju suprugu i kćerku nazvavši ih lopovima koji kradu građane Rovinja. Gospodin je rekao da to neće učiniti jer smo mu opljačkali obitelj povećanjem cijena odvoza otpada. Nakon što sam ga još jednom to zamolio da učini, uperio je prstom u mene, unio mi se u lice i rekao mi da ćemo platiti moja supruga, kćerka i ja jer smo mu uzeli kruh iz usta njemu i njegov djeci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što mi se unio u facu ja sam ga odgurnuo od sebe i to je jedina istina. Oštro odbacujem svaku optužbu o fizičkom napadu što i dotični gospodin zna da nije istina. Isto tako sve osobe koje me poznaju znaju da se ne koristim rječnikom "znaš ti tko sam ja". S obzirom na funkciju koju obnašam odmah nakon izlaska iz ugostiteljskog objekta sam sam kontaktirao policiju i prijavio događaj jer sam pretpostavljao u kojem smjeru će ići ovaj slučaj, svjestan činjenice da su već počele pripreme za predstojeće lokalne izbore.

Žalosna je jedino činjenica da pojedinci ne biraju način. Gospodin mi je noćas poslao više poruka u kojima mi se ispričava, ali očito da je i to bio dio scenarija. Žao mi je da je do ovog slučaja uopće došlo no, osim što sam gradonačelnik, ja sam prije svega suprug i otac", stoji u priopćenju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Policija za RTL otkrila koje su četiri ubojice koji su uzročnici prometnih nesreća