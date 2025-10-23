Pogledajte utvrdu Zemunskog klana: ‘Tu su dolazili ljudi iz političkog i kulturnog establišmenta Beograda’

Novu epizodu ‘Dosjea Jarak’ - Zver 1 – gledajte odmah na platformi Voyo. Andrija Jarak sa svojim timom raskrinkava najmoćniji i najbrutalniji, ne samo regionalni, nego istočnoeuropski klan koji je sijao strah godinama. Dilali su drogu, bavili se otmicama i ubojstvima. A njihov je glavni egzekutor bio Sretko Kalinić Zver. ‘Dosje Jarak’ otkriva kako je došao u Zemunski klan, a kada vidite gdje su, i kako, živjeli članovi klana, malo toga ostaje upitno. Hacinedu koju su izgradili za sebe, pogledajte odmah u videu.

Zemunski klan izgradio neprobojnu haciendu: ‘Oni su u jednom trenutku zaradili toliko novca od dilanja heroina’

Vila u Šilerovoj ulici u Beogradu bila je dobro znana svima. Izgradio ju je zloglasni Zemunski klan a u njoj su živjele vođe klana. “Oni su u jednom trenutku zaradili toliko novca od dilanja heroina. Napravili su tu jednu veliku haciendu. To je bio kao trgovački centar. A iza trgovačkog centra su bile kuće u kojima su živjeli Spasojević i Luković”, kaže u ‘Dosjeu Jarak’ Žarko Popović, tadašnji šef Odsjeka za krvne delikte PU Beograd.

Zemunski klan primao poznate goste

No, to nije bila obična vila, već prava utvrda. Za njenu je izgradnju te 1999. Godine navodno potrošeno osam milijuna eura. A izvori tvrde da je sagrađena je od 60 000 cigli, 18 000 blokova, 60 tona željeza i oko 250 kubika betona, iz čega je jasno zašto je nije bilo lako srušiti. Snimku rušenja vile pogledajte odmah u novoj epizodi ‘Dosjea Jarak’ na Voyo.

Da su članovi Zemunskog klana uživali u luksuzu jasno govori uređenje te vile u Šilerovoj. Novac nisu štedjeli. U vili je bila najkvalitetnija keramika, hrastovi i orahovi parketi, stolarija presvučena mahagonijem. U svim prostorijama bilo je podno grijanje, kao i u dijelu dvorišta, jer je Spasojević navodno rekao izvođačima „da je brže i lakše da se snijeg otopi nego da se čisti”.

“Imali su veliki prelijepi bazen. Tu su se skupljali i dolazili razni ljudi i iz političkog i umjetničkog i kulturnog establišmenta Beograda”, kaže Žarko Popović u novoj epizodi ‘Dosjea Jarak’.

Cijelu epizodu 'Dosjea Jarak'