Pogledajte kako je Zagreb izgledao na dan potresa, a kako izgleda danas

Danas se obilježava peta godišnjica razornog potresa koji je pogodio Zagreb. Potres magnitude 5.5 s epicentrom u blizini Medvednice uzrokovao je golemu štetu, posebno u povijesnom centru grada, te ostavio dubok trag na životima građana i infrastrukturi.

Potres se dogodio u ranim jutarnjim satima, točno u 6.24 sati, i bio je najjači koji je pogodio Zagreb od velikog potresa 1880. godine. Njegova snaga izazvala je štetu procijenjenu na 11,5 milijardi eura, a više od 1.900 zgrada postalo je neupotrebljivo za stanovanje. Život je izgubila 15-godišnja djevojčica Anamarija Carević, dok je 27 osoba bilo ozlijeđeno.

Povodom obljetnice razgovarali smo sa seizmologom Krešimirom Kukom:

Potres je dodatno zakomplicirao situaciju jer se dogodio tijekom pandemije koronavirusa, otežavajući provođenje mjera socijalnog distanciranja. Građani su bili prisiljeni napustiti svoje domove i okupljati se na otvorenom unatoč opasnosti od širenja virusa.

U proteklih pet godina proces obnove bio je spor. Prema riječima ministra graditeljstva Branka Bačića, do sada je obnovljeno 13.093 zgrade, uključujući 12.364 privatne zgrade i 729 javnih objekata. Planira se da cjelokupna obnova bude dovršena do 2030. godine, dok bi zamjenske kuće trebale biti izgrađene do sredine 2027. godine.

