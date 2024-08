Sudeći prema trenutnoj satelitskoj animaciji oblaka, na sjeveru Italije već se pojavljuju jaki olujni sustavi, koji će putovati prema istoku. Posebno će biti zanimljiva linija, koja se trenutno iz Francuske prelazi na talijansku stranu. Južno od Padove novoformljeni olujni sustav u večernjim satima mogao bi pogoditi i Istru, javlja Neurje.si. Mogu se očekivati jači udari vjetra i jaka grmljavina, s brzinom iznad 100 km/h. Oluja bi moglo biti u središnjem i istočnom dijelu Slovenije. Očekuju se jači udari vjetra, kao i pljuskovi.

Poslijepodne će se u Italiji i Austriji formirati veći olujni pojas koji će navečer i u prvom dijelu noći doći i do Slovenije. Bit će lokalnih pljuskova i grmljavine koji će navečer zahvatiti veći dio Slovenije. Neke oluje mogu biti i jače. Najviše dnevne temperature bit će od 26 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra će isprva biti pretežno vedro. Poslijepodne i navečer više promjenljive naoblake, u unutrašnjosti će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Najniže jutarnje temperature bit će od 15 do 20, u alpskim dolinama oko 13, najviše dnevne od 26 do 30, na Primorskem do 34 Celzijeva stupnja.

"Težište oborinskih događanja očekuje se u sjevernoj polovici Slovenije, gdje mogu brzo porasti i u manjoj mjeri poplaviti pojedine bujične vodotoke i oborinske vode. Nisu isključeni jaki udari vjetra, koji na izloženim mjestima mogu prelaziti 80 kilometara na sat, ali se ne očekuju veći razmjeri", predviđa prognostičar Rok Nosan, javlja 24ur . Zasad je za Sloveniju izdano upozorenje žutog stupnja.

U Hrvatskoj cijeli prvi dio dana pretežno sunčano, većinom i vedro, te mirno. Izostat će neki značajniji vjetar na kopnu, ali i bura na moru, tek će ponegdje biti burina uz obalu sjevernog Jadrana. U unutrašnjosti noći jutro zato malo svježiji, bit će između 13 i 16 °C, a na Jadranu i uz njega od 20 do 25 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj u početku pretežno sunčano, ali postupno će stizati sve više oblaka pa krajem dana i osobito kasno navečer raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, najprije uz granicu sa Slovenijom.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali bit će tu razvoja oblaka, osobito u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru uz moguće mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, dok navečer s mora do Istre može stići i kakva nevera.

